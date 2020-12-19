Алтайского золотодобытчика осудили за незаконный оборот драгметаллов

41-летний руководитель золотодобывающего предприятия на Алтае осужден за хищение драгметаллов и покушении на дачу взятки. Об этом рассказали в СК.

"По данным следствия и суда, с мая по декабрь 2019 года фактические руководители ООО Золотодобывающее предприятие Артель старателей "Алтай-2" и ООО Артель старателей "СИБИРЬ" действуя в составе группы лиц по предварительному сговору организовали выполнение работ по незаконной добыче драгоценных металлов на непредусмотренном лицензией участке, который затем незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья, содержащего драгоценные металлы", — говорится в сообщении.

Полученное золото они продавали в один из коммерческих банков. Эти действия нанесли государству ущерб на сумму более 18 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет условно и штраф в размере 3,1 млн рублей.

Ранее amic.ru писал о том, что алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении еще двух руководителей золотодобывающей компании по факту незаконного оборота драгоценных металлов. Ранее за аналогичное преступление, а также за покушение на взятку в суд направили дело другого руководителя.