ГИБДД Барнаула предупреждает водителей о рисках из-за морозов

Инспекторы ГИБДД призвали водителей к осторожности на дорогах Барнаула. Причина – в морозах. Из-за этого образуются туман и клубы пара от машин.

Как подчеркивают автоинспекторы, при плохой видимости сложно заметить пешехода или другой автомобиль. Поэтому важно выбирать правильный скоростной режим.

"Холодная погода влияет отрицательно на механизмы автомобиля и на состояние дороги, что приводит к увеличению тормозного пути, – подчеркнули в ведомстве. – Также будьте предельно внимательны при проезде остановок общественного транспорта, ведь облако отработанных газов от выхлопных труб автобусов может скрывать пешеходов, начинающих переходить проезжую часть".

Пешеходы также обязаны учитывать погодные условия: водители не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге.

Ранее amic.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил население Сибири о морозах под -50 градусов.