Ограничения, бедность и борода. Томенко – об итогах "ковидного" года и будущем Алтая

23 декабря губернатор Алтайского края провел большую пресс-конференцию по итогам 2020 года. В отличие от пресс-конференции Путина, устраивать сеансы видеосвязи не пришлось: все журналисты уместились в Шишковской библиотеке и каждый смог задать вопрос. Глава региона рассказал, что стало для него главным испытанием в 2020 году, почему он не считает наш регион бедным и как край готовится к третьей волне коронавируса. А еще объяснил, зачем отрастил бороду. Amic.ru собрал самые важные моменты с мероприятия.

О главном вызове 2020 года

"Как губернатора и как человека себя почти не разделяю"

Конечно, главной болью 2020 года Томенко назвал "внезапно свалившуюся на голову" пандемию коронавируса. Даже на вопрос о главном слове 2020 года губернатор назвал сразу три: "коронавирус", "ковид" и "врачи".

"Пандемия серьезнейшим образом перевернула нашу жизнь во всех ее сферах. У нас были насыщенные планы на 2020 год, было запланировано много важных и интересных событий. В итоге от части пришлось отказаться, а часть провести в совершенно других форматах. Еще часть мероприятий мы перенесли на более позднее время и постараемся их реализовать, как только ситуация улучшится", – сказал губернатор.

По словам Томенко, именно на ковидных проблемах властям края в 2020 году пришлось сконцентрировать все внимание и силы. Достижением глава региона назвал те решения, которые позволили "минимизировать потери и смягчить последствия". Губернатор отметил, что некоторые вопросы решал "на интуиции" и удовлетворен тем, что меры оказались верными. Томенко так же добавил, что не разделяет в себе человека и губернатора, и все рабочие вопросы и проблемы переживает как личные.

О третьей волне пандемии

"Точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра"

В октябре и ноябре стал очевиден предел возможностей алтайской медицины, признал губернатор. По словам Томенко, одновременно в крае можно разместить не больше восьми тысяч ковидных больных. Если зараженных окажется больше – быть беде.

"Как говорится, точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра. Но мы опираемся на оценки и прогнозы специалистов и готовимся к наихудшему сценарию. Февраль будет определяющим. Никакого секрета не открою: возможности нашей системы здравоохранения ограничены", – рассказал губернатор.

По его словам, если прогнозы медиков оправдаются и в начале 2021 года случится новый всплеск заболеваемости, в крае готовы вновь развернуть шесть тысяч ковидных коек. А если этого не хватит, то у Минздрава есть понимание, как выделить под коронавирус еще 2-2,5 тысячи мест.

"Но это предел. Если одновременно в крае 10 или 15 тысяч заболеют, разместить их будет сложно. Вернее, невозможно. Поэтому задача – не допустить этого", – подчеркнул губернатор.

О вакцинации

"Планируем привить до 700 тысяч человек"

По словам Томенко, по сути, вакцинация от ковида в Алтайском крае уже организована. Регион уже получил 3005 доз вакцины "Спутник V". На поставку 2005 из них край договорился еще летом, а в декабре Алтаю выделили еще тысячу единиц вакцины.

"Сначала вакцинация касалась только медиков. Но теперь мы подключаем к этому педагогов и соцработников. И дальше этот список будем расширять. До конца февраля мы ожидаем еще 94 тысячи доз "Спутник V". В крае есть мощности как для хранения вакцины, так и для проведения вакцинации", – объяснил Томенко.

По его словам, всего в ходе массовой вакцинации в Алтайском крае планируется привить около 700 тысяч человек. Губернатор выразил надежду, что это удастся сделать уже в 2021 году. Но заметил, что многое зависит от сроков и объемов поставок. "И особенно – от желания жителей", – добавил Томенко.

А желающих пока немного. По словам губернатора, даже из первых 3005 доз реализовано пока всего около 600.

О том, бедные мы или богатые

"Это кто нас бедными признал?"

Спросили Томенко и о благосостоянии граждан региона. Мол, такие ли мы бедные (а нам на борьбу с бедностью летом выделили 5 млрд рублей), если в крае фиксируют взрывной спрос на жилье и автомобили. Губернатор объяснил: ситуацию с доходами жителей это никак не отражает.

"По ситуации в автосалонах и на рынке жилья невозможно судить об экономической ситуации в регионе, об уровне доходов граждан, об имущественной обеспеченности. Да, мы говорим, что объемы приобретения жилья в 2020 году в ипотеку увеличились. Но к росту привела программа льготного кредитования. Что касается автомобилей, то мы общались с автосалонами. Думаю, что объем продаж будет на уровне прошлого года. Никакого скачка не ожидается", – уверен губернатор.

Томенко также объяснил, что бедным Алтайский край не считает. А то, что нам выделяют деньги, – правильно делают.

"Мне не очень нравится формулировка, что нас официально признали бедными. Кто это нас признал? Есть десять регионов, в которых уровень социально-экономического развития признали недостаточным. И правительство РФ решило выделить нам 5 млрд рублей, чтобы мы точечно их направляли на какие-то вещи. Я бы здесь излишне не отдавался эмоциям по поводу решения. Оно технически верное. Но помимо этих десяти регионов есть и другие субъекты с низким уровнем экономики", – убежден Томенко.

Правда, зарплаты в регионе все еще очень низкие, признал глава края. По уровню средней зарплаты Алтайский край – стабильно ниже 80-го места среди всех российских регионов.

"По краю мы выйдем на среднюю зарплату в размере 29,5 тысячи рублей в 2020 году. Рост к прошлому году составит около 5,5-6%. Общий объем располагаемых денежных доходов за девять месяцев 2020 года – около 500 млрд рублей. Тут мы один в один повторяем показатели прошлого года. Но с учетом инфляции нужно 3,5% отнять", – посчитал губернатор.

Он также добавил, что прирост средней зарплаты в крае – один из самых значительных по стране. Да и реальные доходы у нас падают не так сильно, как в других регионах, по словам главы региона.

О бизнесе и промышленности

"Этот год – наиболее успешный по объему инвестиций"

И в бизнесе, и в промышленности у нас "последовательное и поступательное движение вперед", если верить Томенко.

По его словам, предприниматели хоть и оказались в условиях жесткой проверки на прочность, но ковидный год пережили достойно на фоне других регионов.

"Наши экономические и финансовые показатели не имеют существенных провалов. Этому поспособствовал целый ряд решений по поддержке бизнеса. Как федеральных, так и краевых. Это позволило экономике края пережить трудную ситуацию. Наши индикаторы – объем валового регионального продукта и объемы инвестиций. Я думаю, что они у нас будут не хуже уровня прошлого, спокойного года", – заявил Томенко.

По его словам, данные Росстата и предварительные итоги года дают основания полагать, что Алтайский край по итогам года прирастет по этим показателям на несколько процентов по отношению к 2019 году.

А по объемам инвестиций в промышленность 2020 год вообще станет для региона наиболее успешным за последние 10 лет, подчеркнул губернатор.

"Объемы инвестирования за два последних года – 2018-й и 2019-й – составили 25 миллиардов рублей, еще более 13 миллиардов рублей ожидаем в этом году. 2020 год по объемам инвестиций в промышленность за последние 10 лет будет наиболее успешным", – рассказал Томенко.

По его словам, вырастет по итогам 2020 года и объем отгруженной промышленной продукции.

"В 2018 году было порядка 380-385 млрд рублей. В 2019 году – 415-417 млрд рублей. В 2020 году мы выйдем на цифры более 430 млрд рублей. Рост продолжается, без существенных скачков, но и без провалов, несмотря на ситуацию этого года", – подчеркнул губернатор.

О не всегда понятных ограничениях

"Мы их не с легким сердцем принимаем"

Томенко также объяснил, почему его "ковидные" указы часто оказывались непонятными для жителей. По словам губернатора, власти, как и обычные жители, весной оказались в ситуации полной неопределенности.

"Первоначальные наши решения были приняты, конечно, в условиях серьезнейшей неопределенности. Было непонятно, что это, с чем это едят, куда бежать и так далее. Поэтому первые решения были приняты необычными и непривычными для жителей края. Постепенно понимание приходило, естественно. Мы эти решения уточняли. Естественно, всякие юридические формулировки иногда слишком выверены и нужно все равно давать им трактовку. Мы их растолковываем и объясняем", – рассказал губернатор.

По его словам, недавний запрет новогодних корпоративов дался властям "не с легким сердцем".

"Вроде бы раз ситуация нормализуется, то можно все разрешить. Но у нас есть прогноз эпидемиологов на ближайшие месяцы. На заседаниях оперштаба вместе с представителями ведомств и общественниками мы ведем очень заинтересованный разговор. Иногда даже на повышенных тонах. Но вырабатываем оптимальное решение и выходим с ним к жителям", – объяснил Томенко.

О проблемах общественного транспорта

"Нужны огромные деньги"

Вопрос, по словам губернатора, очень сложный. В крае около 2,5 тысячи единиц общественного транспорта, средний возраст которого больше 12 лет. Чтобы все это заменить, нужно больше 20 млрд рублей, которые консолидированный бюджет "не потянет", объяснил глава региона.

"Если взять стоимость автобуса 6 млн рублей, то для обновления всего автобусного парка нужно 14 млрд рублей. Трамвай стоит млн 35-40, а троллейбус – около 20, поэтому для обновления парка электротранспорта нужно еще 8 млрд", – посчитал губернатор.

Он отметил, что власти пытаются находить какие-то разовые меры. Например, трамваи из Москвы, которые получат Бийск и Барнаул. "Не предмет для гордости, конечно, но ситуацию улучшит", – прокомментировал губернатор.

Глобальное решение проблемы Томенко видит в частно-государственных проектах. Но они, по его словам, пока "размытые". И четкой намеченной схемы обновления автопарка в крае пока нет.

О гребном канале и других спортобъектах

"Думали даже отказаться от этапа Кубка мира"

Гребной канал в Барнауле уже готов на 95%, рассказал губернатор. Оставшиеся работы завершат весной, с приходом тепла. Томенко уверен, что этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле пройдет на высоком уровне.

"Когда все стало совершенно непонятно весной, по многим проектам мы приостановили работу. Первоначально хотели это сделать и на гребном канале. Были мысли, может быть, даже вообще отказаться от соревнований. Но в итоге мы решили весь комплекс работ выполнить" – уточнил губернатор.

Также глава региона анонсировал строительство еще нескольких спортобъектов в крае в ближайшие годы. Среди них – ледовый дворец "Алтай" на проспекте Сибирском. Его строительство началось много лет назад, но прекратилось из-за отсутствия финансирования. Кроме того, в следующем году в Барнауле начнут строить два спорткомплекса, схожие по объему с "Победой". Один из физкультурно-оздоровительных центров появится в Индустриальном районе на улице Взлетной. Второй – рядом с парком "Арлекино".

А в Белокурихе в следующем году должна завершиться реконструкция школы олимпийского резерва по горным лыжам.

О своей бороде

"Вроде неплохо"

Губернатор также ответил на вопрос, зачем отрастил бороду. По его словам, началось все с ковида, заразившись которым Томенко перестал бриться. "А потом кто-то сказал, что вроде неплохо", – пошутил глава региона. Жена, по его словам, смену имиджа одобрила.

"В этом году, буквально в понедельник, у нас с супругой 30 лет совместной жизни. За это время человек видел от меня много и знает, чего ожидать. Поэтому это мое желание было поддержано и одобрено", – рассказал глава региона.