"Коронавирус", "ковид", "врачи". Виктор Томенко назвал свои слова года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал свою тройку слов года. В губернаторский топ попали "коронавирус", "ковид", "врачи".

"Пускаться в объяснения не надо. Год прошел под знаком преодоления этой проблемы. На это были нацелены наши внимание и силы", – сказал глава региона во время пресс-конференции.

Ранее amic.ru писал о том, Виктор Томенко назвал пандемию главным испытанием 2020 года. Глава Алтайского края подчеркнул, что все силы пришлось сконцентрировать на проблемах и сложностях, которые принесла с собой пандемия.

Губернатор положительно оценил проделанную работу. Она позволила минимизировать потери и смягчить последствия, уверен Томенко.