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"Путин всех видит". Как журналисты Сибири не смогли задать президенту острые вопросы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Журналисты 4 часа пытались спросить Путина о проблемах регионов. Вместо этого президент говорил о Дзюбе, Кадырове и об Исландии

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина в этом году из-за эпидемии коронавируса прошла в дистанционном формате. До главы государства допустили лишь журналистов из кремлевского пула, отсидевших до этого две недели на карантине и сдавших несколько тестов на COVID-19. Остальные журналисты были вынуждены задавать вопросы лидеру РФ по видеосвязи. Всех представителей СМИ – так потребовал Роспотребнадзор – разделили по разным площадкам, раскиданным по всей стране. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков съездил на пресс-конференцию в Новосибирск, где вместе с другими коллегами больше четырех часов пытался задать Владимиру Путину острые вопросы о проблемах Сибири. А пришлось слушать размышления главы государства о видео с Дзюбой, успехах Рамзана Кадырова и отношениях России и Исландии.

"Поешь сегодня борщ"

Прибыть на пресс-конференцию президента необходимо было за три часа до ее начала. На входе проверили документы, личные вещи и измерили температуру. Предполагалось, что прибывшим на мероприятие сделают экспресс-тест на коронавирус. Для этого и попросили приехать заранее. Но поскольку Владимира Путина через экран заразить невозможно, то от идеи отказались.

Тут же выяснилось, что просторный конференц-зал "Ростелекома", где журналисты должны задавать как всегда острые вопросы, закрыт. Представителям СМИ предложили три часа подождать прямого эфира в небольшом кабинете, площадью примерно 20-25 квадратных метров. Шансов подхватить коронавирус было больше, чем задать вопрос Путину. Поэтому пришлось договариваться с полицейскими и организаторами мероприятия выпустить меня на несколько часов на свежий воздух. Тем более что кормить журналистов не планировали, предложив им только чай, кофе и профитроли, которые смели быстрее, чем туалетную бумагу и гречку в первый месяц пандемии. Путин-Путиным, подумал я, а обед по расписанию, и отправился в одно из ближайших кафе.

Запускать в зал начали только за полчаса до пресс-конференции. Журналисты, собравшиеся в офисе "Ростелекома", в разговоре друг с другом не скрывали, что поехать в Москву и увидеть живьем Путина, конечно, почетно, а вот на большом экране и на расстоянии несколько тысяч километров – совсем другой коленкор. При этом каждый интересовался, словно Юрий Дудь у своих гостей, кто что скажет президенту. Где-то полушепотом упоминали Алексея Навального (тем более что в его расследовании фигурировала Сибирь), но – судя по табличкам и плакатам – журналистов куда больше интересовали проблемы загрязнения Байкала, смога в Омске, Красноярске, предстоящее 300-летие Кузбасса и высокие тарифы на электроэнергию в Республике Алтай. Я собирался спросить у главы государства об умирающих российских селах.

С прессой находились организаторы. Красивые, стройные молодые парни в деловых костюмах, например, всю трансляцию должны были выдавать представителям СМИ свежие маски. Роспотребнадзор запретил журналистам брать микрофон в руки даже в перчатках, поэтому делать это должны были две девушки. Даже уборщица была частью огромного механизма под названием "разговор с президентом".

"Радость моя, поешь сегодня борщ. Я готовить точно не буду. У меня сегодня Путин, а потом убирать до ночи за этими журналистами", – говорила она с дочерью по телефону.

"Сибирь нельзя не заметить"

За несколько минут до старта трансляции к залу обратился ведущий Первого канала Антон Верницкий. Он пояснил, что за всеми площадками Владимир Путин будет наблюдать в режиме нон-стоп, поэтому нужно сидеть смирно, не "ковыряться в носу", не спать (как Медведев на Олимпиаде в Сочи), не разговаривать по телефону, не снимать маски и не ходить по залу.

– Иначе пресс-конференция больше никогда не вернется в Сибирь, – пояснил Антон Верницкий.

– Сибирь нельзя не заметить! – выкрикнул кто-то в зале.

– Владимир Путин увидит все ваши таблички. Не переживайте, – продолжил Верницкий.

– А вы давайте возможность задать вопрос тем, кто без них, – попросил модератора площадки мужчина, который один из немногих в зале пришел с "пустыми руками".

– Отключите кондиционер. В спину же дует, – включилась в разговор журналистка из Красноярского края.

Вот на большом экране появился и сам президент. Первый вопрос – из Владивостока. Как по сценарию: девушка из Магадана попросила главу государства подвести итоги 2020 года. А все пресс-конференции Владимир Путин, как известно, любит начинать с того, как выросли зарплаты у россиян.

Минут через 30 задавать вопрос очередь дошла и до Сибири. В зале начали поднимать вверх плакаты и едва ли не выкрикивать с места. Антон Верницкий напомнил, что именно в столице Сибири в числе первых в мире изобрели одну из вакцин от коронавируса. Главный редактор алтайской газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол, сидевшая рядом со мной, как раз держала в руках плакат с надписью: "Вакцина".

Кейбол задавала вопрос без защитной маски. Кто-то из организаторов решил отдать ей ветрозащиту от микрофона.

– Позвольте нам продолжить традицию. Мы хотим подарить вам ветрозащиту от нашего микрофона. Дело в том, что вы говорили в нее без маски. Теперь она ваша, пользуйтесь, – обратился к алтайской журналистке Дмитрий Песков.

– Вы педант, я бы сказал, – прокомментировал президент слова модератора пресс-конференции.

Людмила Кейбол спросила у президента, привился ли он от коронавируса и о том, как он оценивает качество российской вакцины от этой заразы. После ответа главы государства, что он не сам не укололся, но разработка наших ученых – самая лучшая в мире, редактор "Змеиногорского вестника" не отрывалась от своего телефона. Спустя несколько минут она пояснила сидевшим рядом журналистам, что переписывается с возмущенными читателями газеты. Мол, они интересуются, почему она спросила у Путина не о проблемах района или Алтайского края, а о вакцине, о которой и так всем все хорошо известно. Людмила Кейбол объяснила им и нам, что на днях в чате жителей Змеиногорска появились фейковые сообщения о том, что российская вакцина вызывает какие-то жуткие последствия. Едва ли не мутацию. Вот она и решила, чтобы президент лично убедил жителей района, что ставить прививку – безопасно.

"Путин всех видит"

Следующего вопроса с новосибирской площадки пришлось ждать примерно час. За это время многие журналисты, слушая рассуждения Путина об отношениях с США, "берлинском пациенте" и псевдобеременной женщине, откровенно начали скучать. Они надеялись спросить о реальных проблемах страны. Президент видел Новосибирск, но не "слышал". В зале начали постепенно перешептываться друг с другом. Особенно оживились сибирские журналисты во время вопроса своего "начинающего" коллеги Сергея Шнурова.

– Ой, и этот тут. Матерщинник", – громко сказала женщина в зале.

Когда Дмитрий Песков все же предложил "вернуться" в Новосибирск, то Антон Верницкий напомнил, что обещал дать слово тем, кто в меньшинстве и сидит без табличек и плакатов. Только выбор ведущего пал не на мужчину, который и просил об этом, а на блондинку во втором ряду в черной маске. Корреспондент ГТРК "Иркутск" задала президенту стандартный для всех пресс-конференций вопрос о загрязнении Байкала.

Следующего шанса Сибирь так и не дождалась. Два часа журналисты смотрели, как Владимира Путина спрашивали об интимном видео с Артемом Дзюбой, вкладе героя страны Рамзана Кадарова в развитие Чечни, об увольнении редактора какой-то муниципальной газеты в Ростовской области и отношениях России и Исландии, чье население в 53 раза меньше, чем в Сибири.

Осознав, что своего вопроса Путину не задать, некоторые журналисты начали болтать, уходить в туалет или попить кофе.

– Уважаемые журналисты, просьба не вставать и не поворачиваться друг к другу. Владимир Путин все видит, – обратился режиссер трансляции. Словно у президента, как у Саурона, есть свое всевидящее око.

После объявления, что правительство "дарит" всем детям до 7 лет по 5 тысяч рублей к Новому году, настроение некоторых девушек в зале явно улучшилось. Хотя большинство журналистов не скрывали своего разочарования, что "колесо фортуны имени Пескова" улыбнулось не им.

– Ничего, у вас еще 16 лет будет впереди, – решил я приободрить коллегу из Томска. Судя по ее серьезному взгляду, она явно не оценила шутки.

Лишь два довольных молодых парня (не те, что раздавали маски) с бейджиками "организатор" увлеченно болтали друг с другом в коридоре.

– Через 15 минут в кабинете шефа разбор полета, как провели трансляцию.

– Жена, кстати, написала, что видела меня по телевизору.

– И как?

– Сказала, что пора худеть.

Кажется, что в этот вечер Владимир Путин был в каждом доме. Кому-то придется худеть, а кому-то – есть борщ.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.12.2020 16:40
- гость -

"Но поскольку Владимира Путина через экран заразить невозможно, то от идеи отказались", а остальные фиг с вами - заражайтесь! Самое главное - пересидент вне опасности!

18.12.2020 16:41
- гость -

говорил о всякой _________, но не о проблемах

18.12.2020 16:44
- гость -

Не хватило сообразительности и консолидации. Сибирские журналисты сами виноваты. Получив микрофон, москвичи наладились задавать сразу по 10 вопросов. Надо было нашим заготовить каждому шпаргалку с несколькими. Чтобы если кому повезет, озвучили спектр проблем региона.

18.12.2020 16:48
- гость -

В чем проблема? Вопросы то задавали ваши единомышленники. Сами почитайте свои новости про Дзюбу или про то, как очередная с пониженной ответственностью снялась без одежды.

18.12.2020 16:48
- гость -

Дзюба и Кадыров важнее деду чем колонии

18.12.2020 17:06
Z

Знатная писанина)))
Очень литературно и складно.
Амик, это чуть-ли не первая статья у вас которую я у вас прочитал с удовольствием.

По сабжу.
Блондинка в черной маске - столько "флажков", всё верно что повезло именно ей с правильным, очень животрепещущим вопросом.

18.12.2020 17:12
Симочка

Шнуров отличился. А вообще на каждый неудобный вопрос был один ответ— ЦРУ

18.12.2020 17:20
- гость -

18.12.2020 17:06
Z

Вы все прививки ставите себе только после президентов?

18.12.2020 17:22
almas

К чему предварительно президент подготовился о том и говорил. А вы хотели незапланированные вопросы задать? Не выйдет...

18.12.2020 17:27
Ниндзя Черная звезда

автор статьи Вячеслав Кондаков. по-моему, я уже в третий раз отмечаю этого журналиста. лучший в редакции амика, по моему скромному мнению.
начал читать статью с середины, сразу узнал этот стиль и, в итоге, прочитал статью полностью.
ну а путину спасибо за путинские выплаты, какой он щедрый дядя! теперь буду вести себя весь год хорошо!

18.12.2020 17:27
- гость -

Борщь, Дзюба, пора худеть ))) хахпхаха

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