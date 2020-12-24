В алтайских школах не будут отменять занятия из-за морозов

В школах Алтайского края не будут отменять уроки из-за морозов, которые в конце этой недели могут достичь минус 40 градусов, заявил зампредседателя комитета по образованию Барнаула Василий Губанов. Его слова приводят "Вести Алтай".

Он отметил, что родители вправе оставить ребенка дома в период буранов и сильных морозов. Такой пропуск не будет считаться неуважительным, если предупредить педагога.

Также классные руководители должны будут проследить, все ли дети вернулись домой после занятий. Как правило, для этого используют школьные чаты для связи с родителями. Кроме того, в комитетах по образованию районов и городов назначили дежурных. Они будут отслеживать температуру в школах.

Напомним, что на Алтайский край надвигаются аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, понижение температуры может достигать минус 45 градусов.