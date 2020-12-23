Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -45°С

На Алтайский край надвигаются аномальные морозы – жителей региона предупредили о резком похолодании в ближайший уик-энд.

"Прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических явлениях: в Алтайском крае в период с 26 декабря по 29 декабря ожидается понижение температуры воздуха ночью и утром до -33...-38°С, местами до -40...-45°С", – говорится в сообщении синоптиков.

Из прогноза алтайского ЦГМС следует, что первой морозной ночью станет темное время суток с 25 на 26 декабря.

Температура ожидается на уровне -30...-35 градусов, а местами может похолодать до -42 градусов (в Барнауле – до -37°С).

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого усиления ветра, метели и гололедицы. Водителей и пешеходов краевой столицы призвали быть особенно осторожными.