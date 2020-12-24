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Новости

Виктор Томенко объявил 31 декабря выходным днем в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Сделать это губернаторам рекомендовал Владимир Путин
Виктор Томенко / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Виктор Томенко / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Глава региона Алтайского края Виктор Томенко принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днем в Алтайском крае. Соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжение действительно для работников всех органов власти региона. Денежное содержание при этом остается прежним. Остальным организациям, бизнесменам рекомендовано также объявить последний день в году выходным с сохранением заработной платы. Вместе с тем необходимо "обеспечить бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения".

"Предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Ивановича Неверова было поддержано Владимиром Владимировичем Путиным, – объяснил решение Томенко. – Руководителям субъектов Федерации было рекомендовано принимать решения на своем уровне, а в следующем году этот вопрос будет урегулирован федеральным законодательством".

Напомним, в 2019 году Виктор Томенко отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом.

"Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – комментировал глава региона.

При этом Томенко в конце 2019 года признавал, что в отдельных регионах есть своя специфика. А в некоторых случаях решение объявить 31 декабря выходным днем носит политический характер, полагал губернатор Алтайского края.

23 декабря 2020 года президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Глава государства посоветовал властям регионов объявить этот день выходным, поскольку на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.12.2020 14:45
Гость +трость

Если рассмотреть ситуацию глубже, то становится весело и не очень одновременно
Вот в чем вся суть этого выходного...по сути 31го больштнство коммерческих контор толком не работет, а госслужщие появляются чисто формально -могли и не приходить,
все равно никто
не заметит и ничего не изменится. Если предприниматель и сотрудники, которые у него есть работают и понимают за что работют -они и 31го отработют без ворпосов.
А если мы говорим, что на работу ходим из-под палки и сами не очень понимя за каким .... тогда да -выходной ура)
В подавляющем большинстве случаев работа рассматривается как насилие над личностью (самой этой личностью)
Читаешь и улыбаешься -типа решили сверху, что вот выходной....на выходе имеем то, что те, чьи бизнесс-процессы и прочие процессы никак не могут быть нарушены -будут так же и работать,
а работники без которых особо ничего не произойдет будут отдыхать- дак оно так и есть )
Организации, директора которых имеют голову сами и устанавливают режимы труда и отдых -хоть до 15го января, им указы не очень нужны для этого. А если контора ждет этого выходного,
чтобы с чистой совестью откреститься от клиента, которму именно 31го нужн услуга -ну дак это вопрос к этой компании и ее клиентированности -только и всего )

24.12.2020 14:51
- гость -

мы уже отработали 18 ваши кони тихо ходят

24.12.2020 14:51
Трости с плюсом

Уже, походу, нерабочий день... судя по невразумительному бреду...

24.12.2020 14:56
Гость

О всех не пишите, в прошлом году полный рабочий день был без торжеств и поздравлений (госструктура)

24.12.2020 15:04
- гость -

Все необходимое работает без выходных и праздников.

24.12.2020 15:04
- гость -

Ну что ты будешь делевать?Тогда коротким будет рабочий день 30-го, с обязательной пьянкой коллектива в конце.Да будет так!)

24.12.2020 15:08
- гость -


"Что же в последнюю неделю начинать", – комментировал глава региона.

Вот это подстава прилетела... оказывается можно не то что за неделю, за сутки все решить

24.12.2020 15:08
Предприниматель

Мы уже много лет 31 декабря не работаем. Тридцатого отработали, потом поздравили сотрудников, коллег, партнёров и по домам.

24.12.2020 15:10
Я ЧЕЛОВЕК!!!!

Нет подтверждения, что вы человек...
А кто, блин, я?
Шкаф?

24.12.2020 15:13
- гость -

Экая загогулина...
Сенатор был слишком самостоятельным,под себя грёб - плохо жили. Инфант из красноярска свое мнение получает только в москве - живем ещё хуже...
Уважаемые знатоки, когда в алтайском крае будет человек, думающий не только о своём благе?

24.12.2020 15:15
- гость -

переобуваемся в полете (((

24.12.2020 15:18
АБОРИГЕН

Казалось бы говно-вопрос, но и тут без указки московского деда никак.

24.12.2020 15:19
- гость -

А кто, блин, я?
Шкаф?

неисключено! нынче чё только не бывает

24.12.2020 15:23
- гость -

24.12.2020 14:56
Гость
О всех не пишите, в прошлом году полный рабочий день был без торжеств и поздравлений (госструктура)
----------------
У нас сокращенный день был, после 16:00 по домам отправились. А так обычный рабочий день. Коммерческая организация.

24.12.2020 15:24
- гость -

Да, уж - любое пожелание, а как доказывал обратное...

24.12.2020 15:26
111

так-то этот указ только для госслужбы. Для остальных лишь рекомендация: Органам исполнительной власти Алтайского края указом предписано установить для гражданских служащих нерабочий день 31 декабря 2020 года с сохранением денежного содержания (среднего заработка).

В указе содержится рекомендация иным органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Алтайского края, принять решение об установлении работникам нерабочего дня 31 декабря 2020 года с сохранением среднего заработка. При этом необходимо учесть режимы работы и обеспечить бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения.
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: https://altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-podpisal-ukaz-ob-ustanovlenii-nerabochego-dnya-31-dekabrya-2020-goda_896419.html

24.12.2020 15:27
- гость -

Решение о введении выходного должен принимать не губернатор, а руководитель в конкретной организации. У кого-то с 20 декабря уже затишье на работе, а кто - то и 31 работает. Планирует производство и отгрузки на все праздники

24.12.2020 15:29
111

Так-то этот Указ распространяется только на госслужащих. Для остальных это только рекомендация. Как Ваш хозяин решит.

24.12.2020 15:33
- гость -

Для женщин обязательно нужен выходной!!! У них как раз очень много дел дома 31декабря....

24.12.2020 15:35
- гость -

У нормальной женщины есть помощники, и ненужно ныть - много дел, не делайте.

24.12.2020 15:41
- гость -

24.12.2020 15:35
- гость -
У нормальной женщины есть помощники, и ненужно ныть - много дел, не делайте.
-------------
Помощники - это кто? Муж, который тоже работает или маленькие дети?

24.12.2020 15:45
Татьяна

Ну ё-моё, сорвались поздравления коллег друг друга, а так хотелось пойти с коллегами 31-го после работы в баню!!!!!!!

24.12.2020 15:59
- гость -

24.12.2020 15:45
Татьяна, 31-го, после бани, можно проснуться в чужой квартире, да еще где нить в Ленинграде!)

24.12.2020 16:01
- гость -

переобуваемся в полете (((

то то смотрю у них мода обувь без шнурков носить

24.12.2020 16:02
- гость -

Как все быстро можно решить....

24.12.2020 16:02
- гость -

24.12.2020 15:45
Татьяна

У вас семьи, что ли, нет? Какая баня? Салаты резать, горячее делать.

24.12.2020 16:04
- гость -

Сначала ставит рабочим днём потом не рабочим
Кто мажорик после этого???

24.12.2020 16:04
- гость -

24.12.2020 15:15
- гость -

Не просек Виктор Петрович линию партии, вот и пришлось в полете переобуваться.

24.12.2020 16:08
- гость -

Татьяна

У вас семьи, что ли, нет? Какая баня? Салаты резать, горячее делать.

так она в бане работает

24.12.2020 16:10
- гость -

Присланному бухгалтеру то жена бороду велит распустить, то дед московский с выходными советует...

24.12.2020 16:17
- гость -

Амик же писал раньше - ждем чуда!) Вот и чудо случилось!))

24.12.2020 16:21
Барнаулец

Это не для всей госслужбы, как тут пишут, а только для оив края. Федеральные работают.

24.12.2020 16:23
Павсекакий

Какой же вова щедрый. Добавил 5 лет работы до пенсии, и подарил 1 выходной, зато каждый новый год, но это не точно.

24.12.2020 16:37
- гость -

Ха-ха-ха! Я уссуся, Клава!

24.12.2020 16:47
Гость

Это уже 29 можно никуда не обращаться-пъянки будут.ЗдорОвы русские гулять!

24.12.2020 17:09
- гость -

24.12.2020 16:47
Гость

Если здоровье позволяет, то почему-нет.

24.12.2020 17:10
- гость -

Мы и так отдыхали бы. А сейчас еще и в субботу придется выйти. Спасибо вам за позднее зажигание!!!!

24.12.2020 18:00
- гость -

Что тут сказать, либо всей страной отдыхаем , либо работаем. А частями нельзя, потому что филиалы одной конторы в разных регионах и год закрывать нужно.

24.12.2020 18:22
Economist

Местное самоуправление тест на самостоятельность не прошло. А каких решениях можно говорить, если даже с таким вопросом без директивы сверху не справились: сегодня вопрос не обсуждается, а завтра - держи выходной.
В Новосибирске тем временем группа депутатов предложила пересмотреть бюджет города и перераспределить деньги со статьи Пиар на строительство школы и озеленение города. Депутаты ЕР, КПФР, ЛДПР отклонили предложение единогласно.

24.12.2020 21:21
- гость -

кто эти депутаты?

24.12.2020 22:29
- гость -

И поэтому всё так произошло (С) Эдуард суровый

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