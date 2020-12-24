Виктор Томенко объявил 31 декабря выходным днем в Алтайском крае

Глава региона Алтайского края Виктор Томенко принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днем в Алтайском крае. Соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжение действительно для работников всех органов власти региона. Денежное содержание при этом остается прежним. Остальным организациям, бизнесменам рекомендовано также объявить последний день в году выходным с сохранением заработной платы. Вместе с тем необходимо "обеспечить бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения".

"Предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Ивановича Неверова было поддержано Владимиром Владимировичем Путиным, – объяснил решение Томенко. – Руководителям субъектов Федерации было рекомендовано принимать решения на своем уровне, а в следующем году этот вопрос будет урегулирован федеральным законодательством".

Напомним, в 2019 году Виктор Томенко отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом.

"Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – комментировал глава региона.

При этом Томенко в конце 2019 года признавал, что в отдельных регионах есть своя специфика. А в некоторых случаях решение объявить 31 декабря выходным днем носит политический характер, полагал губернатор Алтайского края.

23 декабря 2020 года президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Глава государства посоветовал властям регионов объявить этот день выходным, поскольку на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.