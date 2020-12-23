Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Глава государства посоветовал властям регионов объявить этот день выходным, поскольку на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

Как пишет ТАСС, ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту сделать 31 декабря выходным днем, отметив, что во многих регионах такое решение уже принято.

Политик напомнил, что Новый год является семейным праздником, а последний день года нередко проходит в хлопотах и подготовке к празднованию.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил не следовать примеру других субъектов и оставить 31 декабря рабочим днем. Также глава региона решил воздержаться от каких-либо рекомендаций в адрес работодателей.