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Новости

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем в России

, ИА "Амител"
С инициативой выступил глава "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Глава государства посоветовал властям регионов объявить этот день выходным, поскольку на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

Как пишет ТАСС, ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту сделать 31 декабря выходным днем, отметив, что во многих регионах такое решение уже принято.

Политик напомнил, что Новый год является семейным праздником, а последний день года нередко проходит в хлопотах и подготовке к празднованию.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил не следовать примеру других субъектов и оставить 31 декабря рабочим днем. Также глава региона решил воздержаться от каких-либо рекомендаций в адрес работодателей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.12.2020 06:41
- гость -

на федеральном уровне этого сделать пока нельзя

Вот конституцию под себя переписать это легко, а сделать 31 декабря выходным это нельзя.

24.12.2020 07:19
- гость -

Теперь и 30 работы не будет у служивого люда.

24.12.2020 09:38
- гость -

Молодец Путин.Всё о народе думает и о его весёлом настроении.

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