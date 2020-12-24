Еще один порыв водопровода произошел в Барнауле

Порыв водопровода возле дома на улице Шукшина, 5, произошел в Барнауле. Вода вышла на поверхность и залила проезжую часть.

Как сообщили amic.ru в городской администрации, диаметр поврежденного водопровода, предположительно, 300 мм. На данный момент участок сети уже перекрыли, выход воды на поверхность остановлен. На месте работает бригада водоканала и дорожные службы, которые устраняют последствия разлива.

Как ранее сообщил amic.ru, 23 декабря повреждение водопровода диаметром 400 мм на Солнечной Поляне произошло в Барнауле. На время ремонта без холодной воды остались три многоквартирных дома и два детсада. В работах участвовали восемь человек и четыре единицы техники.

К 11 утра 24 декабря сотрудники водоканала закончили работы, подача воды возобновлена.