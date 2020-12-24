В Барнауле возобновили водоснабжение после коммунальной аварии

Сотрудники барнаульского водоканала устранили повреждение на водопроводе по адресу ул. Солнечная Поляна, 37б. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что работы были завершены к 11 часам утра 24 декабря. Ограниченное на время ремонта водоснабжение возобновили по всем адресам: ул. Солнечная Поляна, 35, 37, 39, 41 и 55.

Напомним, что повреждение водопровода диаметром 400 мм на Солнечной Поляне произошло в Барнауле днем 23 декабря. На время ремонта без холодной воды остались три многоквартирных дома и два детсада. В работах участвовали восемь человек и четыре единицы техники.