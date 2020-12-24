В Барнауле устраняют последствия порыва водопровода на Солнечной Поляне

Специалисты барнаульского водоканала ликвидируют повреждение на водопроводе по ул. Солнечная Поляна, 37б. В работах задействовали восемь человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба мэрии.

"По данным на 6:00 часов утра 24 декабря рабочие водоканала приступили к установке надвижной муфты на месте повреждения. Работы планируется завершить к 9:00 часам утра", – рассказали в горадминистрации.

Напомним, что повреждение водопровода диаметром 400 мм на Солнечной Поляне произошло в Барнауле днем 23 декабря. На время ремонта ограничили водоснабжение. Без холодной воды остались три дома и два детсада.

Обновлено. Водоканал продолжает работы на месте аварии, их планируют закончить к 11:00.