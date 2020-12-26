Число заразившихся коронавирусом в России превысило 3 миллиона

Число подтвержденных случаев коронавируса в России превысило 3 миллиона и составило 3 021 964 человека. За минувшие сутки заболевание выявили у 29 258 человек, сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+7480 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3755) и Московской области (+1615). Алтайский край (+219) по данным 26 декабря занимает 32-ю строчку таблицы.
Скончались за последние сутки 567 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 54 226 летальных случаев.
Выздоровели за весь период 2 426 439 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 28 185 пациентов.
Комментарии
Статистика в процентах. За всё время заразилось короновирусом 2.4 %. Выздоровело 1.7%. Летальных случаев 0.038%. Выводы делайте сами.
26.12.2020 16:11
- гость -
Статистика в процентах. За всё время заразилось короновирусом 2.4 %. Выздоровело 1.7%. Летальных случаев 0.038%. Выводы делайте сами.
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Вывод разумный здесь только один можнт быть - болеть не хотим. Лучше быть здоровым, чем проверять на себе, как этот вирус перенесет конкретно твой организм, и какие осложнения после него получишь.