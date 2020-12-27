С 1 января WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работу на устройствах со старыми операционными системами, сообщает НТВ.

С 1 января 2021 года приложением смогут воспользоваться владельцы смартфонов, у которых версия Android не ниже 4.0.3, а iOS – от 9 и выше.

В связи с возможной потерей данных пользователям рекомендуют своевременно экспортировать чаты, то есть сделать их резервные копии.

Ранее amic.ru писал, что компания Avast назвала 20 популярных приложений для Android, которые заполняют телефон рекламой и от которых лучше сразу избавиться.