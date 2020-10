Эксперты назвали мобильные приложения, которые лучше сразу удалять

Компания Avast назвала 20 популярных приложений для Android, которые заполняют телефон рекламой и от которых лучше сразу избавиться.

Неожиданные возможности обнаружили у Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack – New, Assassin Legend – 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences – 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences – Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip – New и Props Rescue. Пользователи скачали большинство из них более 8 млн раз.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на слова специалистов, главная цель этих приложений – отображение как можно большего количества рекламы. При этом надоедливые объявления появляются не только внутри игр, но и в самой операционной системе.

Однако при деинсталляции могут возникнуть сложности – зловредные игры скрывают свои значки на рабочем столе. Найти их всегда можно в настройках во вкладке "Приложение".