"Спасибо врачам". Огромный арт-объект создают изо льда в Барнауле

В центре Барнаула появится новый арт-объект, посвященный медицинским работникам. Как выглядит сейчас ледяная надпись, показал на своей странице в соцсети Facebook алтайский фотограф Олег Укладов.
На кадрах видно, что скульптор продолжает трудиться над объектом, несмотря на морозы под -40 градусов, накрывшие краевую столицу.
Полюбоваться результатом работы можно на площади Советов рядом с памятником Ленину.
Ранее amic.ru писал, что на улице Юрина в Барнауле появился рисунок, изображающий медиков в сердечке из рук и подписью "Спасибо". Таким образом уличные художники выразили благодарность людям, которые рискуют своими жизнями, спасая других от коронавируса.
Комментарии
Это, я так понимаю, вместо доплат за ковид?
Еще бы оплачивался их труд достойно в такое сложное для них время.