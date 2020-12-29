Синоптики рассказали, когда спадут морозы в Алтайском крае

В алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в ближайшие дни. На смену морозам придет потепление до -6°С, но ненадолго, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Так, уже 29 декабря днем в южных районах потеплеет до минус 9-14 градусов, а в целом по краю – до минус 16-21 градуса.

Ночь на среду выдастся теплой в сравнении с предыдущими, когда местами столбики термометров опускались ниже -40°С. Так, в большинстве районов будет не холоднее -19 градусов, а по востоку – до минус 24 градусов. Днем 30 декабря потеплеет от -6°С до -11°С, а по западу – от -12°С до -17°С.

Однако уже на следующий день снова похолодает. Сильнее всего температура снизится 31 декабря в западных районах. Там в светлое время суток ожидается до -23°С, в остальных районах – до -17°С.

Напомним, в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января – температура воздуха начнет понижаться. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.