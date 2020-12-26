В последние дни 2020 года в Алтайском крае установится теплая зимняя погода. А вот в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января – температура воздуха начнет понижаться. Об этом amic.ru рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС.

"На территорию Западной Сибири ворвется северо-атлантический циклон, который на 29, 30 и 31 декабря принесет волну тепла и вместе с ней небольшой снег. Температура воздуха в этот период повысится", – пояснила Людмила Сырых.

Самым теплым из этих дней станет 30 декабря: и ночью, и днем температура воздуха будет колебаться от -13 до -20 градусов. Комфортная зимняя погода ожидается и 31 декабря. "А вот уже в новогоднюю ночь с прохождением холодного фронта вновь начнется заток арктического воздуха. Поэтому в течение ночи температура воздуха будет понижаться. И в период с 1 по 2 января 2021 года регион вновь окажется под влиянием арктического антициклона, установится морозная погода", – отметила Людмила Сырых.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Барнауле столбики термометров с -20 градусов опустятся до -30. А по Алтайскому краю в новогоднюю ночь температура воздуха будет колебаться от -15... -23°С, а концу ночи опустится до -26...-34 градусов. Как отметили в региональном ЦГМС, более низкие температуры ожидаются по северным и западным районам.

Напомним, с 26 по 28 декабря в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Температура в ночные и утренние часы по северным, восточных районам, в том числе в Барнауле, понизится до -40...-47 градусов. А в среднем по краю столбики термометров покажут -33...-38 градусов, по югу будет немного теплее.