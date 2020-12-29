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Новости

Задержан экс-схимонах Сергий, который силой захватил монастырь на Урале

, ИА "Амител"
Причиной стали высказывания в роликах на его YouTube-канале
Фото: blagovest-info.ru

Фото: blagovest-info.ru

Силовики задержали захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия для дачи показаний. В монастыре проходят следственные мероприятия.

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники, причиной задержания стал видеоролик на YouTube-канале опального священника, в котором он призывает своих подвижников "умереть за Россию". За подобные проповеди Сергий был уже дважды штрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Сотрудники ОМОНа организовали оцепление вокруг монастыря, а к обители съехались сторонники бывшего схимонаха, в том числе и основатель команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов.

Напомним, что экс-схиигумен, а после лишенный звания схимонаха Сергий стал известен после заявлений, в которых он отрицал существование коронавируса. Позднее церковник силой захватил Среднеуральский женский монастырь.

В ответ на это церковный суд признал священника виновным в нарушении монашеских правил и лишил Сергия сана схиигумена. 9 сентября Церковный суд Екатеринбургской Епархии отлучил опального священника от церкви.

Позднее СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. По предварительным данным следствия, с 2004 по 2019 год неустановленные лица "исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних" систематически избивали семерых детей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.12.2020 13:14
АБОРИГЕН

А Соколов то с какого перепоя там ошивается. ПГМ на старости лет подхватил?

29.12.2020 13:29
Антон Получка

Видно опиум для народа у сергия посвежее и позабористее чем у гундяева, поэтому и решили устранить конкурента

29.12.2020 13:37
- гость -

29.12.2020 13:14
АБОРИГЕН

А тебе не все ли равно? Или ты сторонник всех под одну гребенку вычесать? Тотальный диктат над обществом или все-таки ты либералиссимус Амика? Это его право, как свободной личности. Он свои взгляды не навязывает тебе. А ты вот опосредованно да.

29.12.2020 13:41
ПЕТР

Совсем далеко не сторонник этого монаха... Но "причиной задержания стал видеоролик на YouTube-...., в котором он призывает своих подвижников "умереть за Россию". Предать (продать) и Россию можно а вот умереть за неё - уже экстремизм?

29.12.2020 13:47
- гость -

29.12.2020 13:41
ПЕТР

Смотря что он имеет в виду - не пожалеть жизни во благо Родины - это одно, а призыв самоубиться из-за того, что верхушка РПЦ поклоняется золотому тельцу - это другое. Видео не смотрел, поэтому хз.

29.12.2020 13:52
- гость -

Последней каплей стала подготовка к самоубийству монахинь, которые были его последователями. Благословил на это, что противоречит канонам религии.

29.12.2020 13:59
- гость -

Всех, кто призывал умереть "за Родину, за Сталина, за Россию, за СССР" в течении последних веков - осудить посмертно, как призывающих к самоубийству!

29.12.2020 14:13
- гость -

29.12.2020 13:59
- гость -
выпей таблеточку, успокойся, все хорошо, все пройдет....

29.12.2020 14:49
АБОРИГЕН

Как говорится,картина маслом.

С 1977 по 1981 год работал в милиции инспектором уголовного розыска. Однако, согласно служебной характеристике, в которой также указан ошибочный год рождения, работал на этой должности с июня 1975 года и был уволен в мае 1979 года за халатное отношение к работе и дискредитацию милиции, получив отрицательную служебную характеристику. С 1981 по 1984 год работал в системе торговли.
22 мая 1984 года совершил дорожно-транспортное происшествие, повлёкшие вред здоровью или смерть человека и отправившее его самого в кому на три дня, и в эти же 1984—1985 годы совершил хищение государственного имущества. Работал в это время продавцом продовольственного магазина в Москве. В ходе судебного разбирательства 9 августа 1985 года сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами, совершённом в апреле 1984 года. В ноябре 1986 года по совокупности преступлений был осуждён Московским областным судом на 13 лет. Отбывал наказание в нижнетагильской ИК-13 «Красная утка»

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