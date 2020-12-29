Задержан экс-схимонах Сергий, который силой захватил монастырь на Урале

Силовики задержали захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия для дачи показаний. В монастыре проходят следственные мероприятия.

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники, причиной задержания стал видеоролик на YouTube-канале опального священника, в котором он призывает своих подвижников "умереть за Россию". За подобные проповеди Сергий был уже дважды штрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Сотрудники ОМОНа организовали оцепление вокруг монастыря, а к обители съехались сторонники бывшего схимонаха, в том числе и основатель команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов.

Напомним, что экс-схиигумен, а после лишенный звания схимонаха Сергий стал известен после заявлений, в которых он отрицал существование коронавируса. Позднее церковник силой захватил Среднеуральский женский монастырь.

В ответ на это церковный суд признал священника виновным в нарушении монашеских правил и лишил Сергия сана схиигумена. 9 сентября Церковный суд Екатеринбургской Епархии отлучил опального священника от церкви.

Позднее СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. По предварительным данным следствия, с 2004 по 2019 год неустановленные лица "исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних" систематически избивали семерых детей.