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Новости

Меньше четверти жителей России готовы сделать прививку от COVID-19

, ИА "Амител"
Инфекционисты Минздрава напоминают о важности вакцинации против коронавируса

По оценке инфекциониста Минздрава Ирины Шестаковой, лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19. Об этом она сообщила РИА Новости. Но, по ее мнению, именно готовность населения к вакцинации поможет как можно раньше переломить ситуацию с коронавирусом в стране. 

"Страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, будут в выигрыше", – прокомментировала ситуацию Ирина Шестакова

Они также отметила, что массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас показывают 65%. Максимум – в Китае: 97%. А в России аналогичный показатель – лишь 21%.

В Алтайском крае запись населения на вакцинацию против COVID-19 началась 28 декабря 2020 года. Поставить прививку можно в трех городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Ранее amic.ru сообщил, где и когда начнут принимать пациентов, желающих защитить себя от коронавируса. 

Доктор медицинских наук, генеральный директор клиники "Пигмалион", советник НКОК Алексей Маликов отметил, что важно ответственно подойти к вопросу вакцинации. Прививка не только предотвратит болезнь, но и поможет снизить нагрузку на врачей, которые в этом году очутились на передовой борьбы с COVID-19. За короткий срок профессия "медицинский работник" обрела статус, которого она всегда заслуживала: врачи стали героями нашего времени. И, по мнению Алексея Маликова, достойны самых теплых слов благодарности. 

"Сегодня врачи – настоящие герои нашего времени. Каждый день они уходят на очередную смену в "красную" зону, понимая, что коронавируса им не миновать. Это вызывает уважение. Вы находитесь на передовой, совершаете подвиги, спасаете жизни и здоровье людей. Каждый житель Алтайского края безмерно благодарен вам за мужество, профессионализм и самоотверженный труд", – выразил признательность медикам Алексей Маликов.

Напомним, что привиться от COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний. Нельзя ставить вакцину, если у вас повышенная температура тела (больше 37 градусов), имеются симптомы ОРВИ и если вы в течение года перенесли острый коронарный синдром или инсульт.

Также придется отказаться от прививки, если у вас обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия или были осложнения на предыдущее введение препарата. Нельзя ставить вакцину от коронавируса беременным женщинам. Также пока не ставят ее и людям в возрасте старше 60 лет.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.12.2020 11:34
- гость -

Ботоксный уже ширнулся?

30.12.2020 11:35
- гость -

В понедельник знакомому врачу (женщине) прямо на работе поставили прививку. Ходить ни куда не надо было. Есть теперь за кем наблюдать ))

30.12.2020 11:39
almas

— На прививку! Первый класс!
— Вы слыхали? Это нас!.. —
Я прививки не боюсь:
Если надо — уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и — пошел…

Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!

Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

— На прививку! Первый класс!
— Вы слыхали? Это нас!.. —
Почему я встал у стенки?
У меня… дрожат коленки…

30.12.2020 11:40
- гость -

Почти вся московская дерьмомётия, оравшая на каждом углу о "rushkе, неспособной произвести что-нибудь путное" , уже привилась Спутником. Вот и вся цена подобным опросам. Клопы создают вонь, а как до собственного здоровья доходит, бегут прививаться.

30.12.2020 11:52
точный

а какой выкциной прививают в Китае,и других зарубежных странах?

30.12.2020 12:06
- гость -

Ну уж точно не той вакциной которую производят сомнительные личности известные своими фуфломицинами типа "кагоцел".

30.12.2020 12:07
krash

30.12.2020 11:52
точный
Никакой, официально вакцины не существует, только якобы наша раша уже несколько запатентовала, по сути там в лучшем случае наверное витаминки. а в худшем.....геноцид...зелье для увеличения числа смертности, замедленного действия.

30.12.2020 12:13
- гость -

30.12.2020 12:07
krash

Выброс из параллельной реальности.

30.12.2020 12:17
- гость -

В чем проблема? Сделайте прививку хотя бы 21 % населения. В России пока провакцинировано намного меньше 1%.

30.12.2020 12:30
- гость -

В чем проблема?

В том, что производства в России разрушены и могут производить только в очень малых количествах.

30.12.2020 12:32
- гость -

Судя по всему у них даже бутыльков нет. Вот и выпускают по 5 доз в одном бутыльке.

30.12.2020 12:41
- гость -

30.12.2020 12:32
- гость -

"Опасный инцидент произошёл во время вакцинации от коронавируса сотрудников дома престарелых в городе Штральзунд на севере Германии. Восемь человек получили пятикратную дозу препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech."

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