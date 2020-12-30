Меньше четверти жителей России готовы сделать прививку от COVID-19

По оценке инфекциониста Минздрава Ирины Шестаковой, лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19. Об этом она сообщила РИА Новости. Но, по ее мнению, именно готовность населения к вакцинации поможет как можно раньше переломить ситуацию с коронавирусом в стране.

"Страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, будут в выигрыше", – прокомментировала ситуацию Ирина Шестакова.

Они также отметила, что массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас показывают 65%. Максимум – в Китае: 97%. А в России аналогичный показатель – лишь 21%.

В Алтайском крае запись населения на вакцинацию против COVID-19 началась 28 декабря 2020 года. Поставить прививку можно в трех городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Ранее amic.ru сообщил, где и когда начнут принимать пациентов, желающих защитить себя от коронавируса.

Доктор медицинских наук, генеральный директор клиники "Пигмалион", советник НКОК Алексей Маликов отметил, что важно ответственно подойти к вопросу вакцинации. Прививка не только предотвратит болезнь, но и поможет снизить нагрузку на врачей, которые в этом году очутились на передовой борьбы с COVID-19. За короткий срок профессия "медицинский работник" обрела статус, которого она всегда заслуживала: врачи стали героями нашего времени. И, по мнению Алексея Маликова, достойны самых теплых слов благодарности.

"Сегодня врачи – настоящие герои нашего времени. Каждый день они уходят на очередную смену в "красную" зону, понимая, что коронавируса им не миновать. Это вызывает уважение. Вы находитесь на передовой, совершаете подвиги, спасаете жизни и здоровье людей. Каждый житель Алтайского края безмерно благодарен вам за мужество, профессионализм и самоотверженный труд", – выразил признательность медикам Алексей Маликов.

Напомним, что привиться от COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний. Нельзя ставить вакцину, если у вас повышенная температура тела (больше 37 градусов), имеются симптомы ОРВИ и если вы в течение года перенесли острый коронарный синдром или инсульт.

Также придется отказаться от прививки, если у вас обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия или были осложнения на предыдущее введение препарата. Нельзя ставить вакцину от коронавируса беременным женщинам. Также пока не ставят ее и людям в возрасте старше 60 лет.