Турпоток в Алтайский край снизился на 40%

В 2020 году турпоток в Алтайский край снизился примерно на 40%, рассказал на онлайн-брифинге руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, после приостановки работы туристических объектов наблюдался повышенный спрос на отдых, но это не позволило даже приблизиться к прошлогодним показателям.

Так, если в 2019 году в регионе отдохнули 2,2 млн туристов, то по итогам 2020-го – около 1,3 млн.

Снизился и объем платных услуг. Он упал примерно на 27%. Загруженные практически на 100% санатории Белокурихи дают основание надеяться, что отставание от прошлого года удастся уменьшить еще сильнее, заверил Дешевых.

Ранее amic.ru сообщал, что в Республике Алтай власти ждут, что турпоток в зимнем сезоне 2020-2021 вырастет на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 350 тыс. человек. Предыдущей зимой регион посетили 269 тыс. туристов.