В Горном Алтае ждут, что турпоток увеличится на треть по сравнению с прошлым годом

Власти Республики Алтай ждут, что турпоток в зимнем сезоне 2020-2021 вырастет на 30% по сравнению с прошлым аналогичным периодом – до 350 тыс. человек. Предыдущей зимой Горный Алтай посетили 269 тыс. туристов.

По словам руководителя регионального Минприроды Екатерины Поваровой, летом турпоток вырос на 30-40%, на новогодние праздники уже забронировано более 98% мест на базах и в гостиницах.

Техническое открытие зимнего сезона на горнолыжном комплексе "Манжерок" намечено на 19 декабря. Также любителей зимних видов спорта готов принять комплекс "Телецкий" на горе Кокуя.

Напомним, в Алтайском крае горнолыжный сезон уже стартовал – в Белокурихе.

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