Власти Алтайского края продали два самолета по цене автомобиля

Региональные власти продали принадлежащие им два самолета Ан-2, сообщает "Банкфакс". В прошлый раз покупателей не нашлось.

По итогам аукциона самолет 1977 года выпуска купили за 229,9 тысячи рублей, а 1982-го – за 256,3 тысячи. Воздушные суда приобрел новосибирский летно-исследовательский центр "Нимбус".

Ан-2 – советские легкие многоцелевые воздушные суда. Их использовали в сельскохозяйственных, спортивных, транспортных и учебных целях, а также в сфере пассажироперевозок и в вооруженных силах.

Ранее amic.ru писал, что объявление о продаже пассажирского самолета Boeing-757 появилось в интернете. Его автор предлагает приобрести судно за 262 млн рублей.