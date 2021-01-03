"Оплатите задолженность": жительница Барнаула перевела деньги всевдоналоговикам

Жительница Индустриального Барнаула в 2020 году стала жертвой мошенников, которые действовали от лица налоговой службы. О новой схеме преступлений amic.ru сообщили в прокуратуре Индустриального района города. Ее условное название — "оплатите задолженность".

Как пояснили в прокуратуре, жертве приходит уведомление на почту или телефон о поступлении письма с сайта Госуслуги, Федеральной службы судебных приставов или поставщика коммунальных услуг о наличии задолженности. В нем содержится ссылка для оплаты.

"Нельзя переходить по таким ссылкам в сообщениях. Самостоятельно зайдите на сайт Госууслуг, Почты, Судебных приставов и др., воспользуйтесь общеизвестными телефонами поддержки, если хотите проверить эту информацию", — предупреждают правоохранители.

В письме, которое отправили жительнице Барнаула, просили погасить задолженность по налоговой декларации. Она перешла по ссылке. После введения реквизитов банковской карты горожанка отправила код подтверждения платежа и получила сообщение о сбое в обработке платежа. Потом она повторно отправила новый код, однако снова получила извещение о сбое. После третьей попытки женщина увидела, что денежные средства списаны с ее банковской карты трижды.

Еще одна новая схема обмана, о которой рассказывают в прокуратуре, — "ваша кандидатура одобрена". В этом случае мошенник сообщает жертве о том, что ее готовы принять на работу, если человек оплатит страховой взнос, купит специальную одежду, рабочий инструмент, учебные пособия и т.д. В прошлом году по такой схеме обманули жителя Индустриального района, который искал работу. Ему позвонил человек из "компании" по грузоперевозкам и сказал, что для устройства на работу надо пройти стажировку, а для этого купить специальный костюм. Мужчина перевел мошеннику 5 490 руб. за костюм. В итоге он получил посылку с одеждой, но ее стоимость явно была меньше уплаченной. А будущий работодатель на звонки больше не отвечал.