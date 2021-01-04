Понедельник, 4 Январь, 13:09

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,88
€ 90,79
-22°


3236787 +0
Обь
14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть пассажирам автобуса Барнаул – Томск

, ИА "Амител"
Транспорт простоял на трассе 12 часов
Иллюстративное фото / automediapro.ru

Иллюстративное фото / automediapro.ru

Междугородный автобус, следующий из Барнаула в Томск, замерз в Бердске. Инцидент случился в ночь на воскресенье. На помощь пришли сотрудники ГИБДД.

Полицейские заметили стоявший на светофоре автобус и оперативно организовали подменный транспорт. 50 пассажирам долго мерзнуть на 40-градусном морозе не пришлось: в течение часа их пересадили на другой автобус, и люди отправились в Томск.

Неисправному автобусу и его водителю пришлось тяжелее, пишет svidetel24.info. Транспорт безуспешно пытались отогреть всю ночь. Лишь на следующий день нашелся мощный тягач, который и эвакуировал автобус. 

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле рейсовый автобус врезался в столб, уходя от столкновения с поездом. Пассажиров в момент ДТП в салоне не было.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.01.2021 10:33
ППКошмариков

Следить за техникой надо, и соляру нормальную заливать.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
12:38
Соцсети: лиса замерзла на ходу в Алтайском крае 0
12:04
Фото алтайского водопада вошло в число лучших снимков мира 0
11:35
Онлайн-база злостных нарушителей ПДД появится в России 0
11:03
13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:41
Ученые установили связь между временем для занятия сексом и долголетием 0
10:08
Гостья алтайского отеля заявила, что ее дети едва не погибли от отравления угарным газом 6
09:39
Сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть пассажирам автобуса Барнаул – Томск 1
09:05
Из желудка 16-летней жительницы Кирова извлекли 300-граммовый комок волос 2
08:43
10 человек спасли при пожаре в многоэтажке в Барнауле 2
08:22
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 1
08:07
Когда Старый Новый год в 2021 году и будем ли отдыхать в этот день 0
07:45
Президент назначил нового председателя Алтайского краевого суда 3
07:25
День спагетти: пять необычных рецептов 0
07:14
Советы нотариуса. Что делать, если получили наследство, и как правильно его оформить 0
07:01
Росгидромет дал прогноз погоды на январь в Алтайском крае 0
06:44
Модернизированные внедорожники "УАЗ-Патриот" будут собирать в США 1
06:22
Через призму пандемии. Главные фотографии 2020 года от amic.ru 0
06:07
В Алтайском крае 4 января сильно похолодает 0
21:42
Такой день. Смертельное ДТП в Барнауле и мощные морозы 0
20:37
Жителей Алтайского края предупредили о морозе до -45°С 0
19:41
Барнаульцы выбрали вариант благоустройства новой зеленой зоны 2
19:09
Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае 0
18:39
В Китае рассказали о "сибирском грибе бессмертия" 2
18:12
В Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом 4
17:40
В ГИБДД Барнаула раскрыли подробности ДТП, где погибла женщина 0
17:06
Алтайский сельчанин забрал у друга куртку и стал фигурантом дела 2
16:38
За сутки помощь алтайских спасателей потребовалась при трех ДТП 0
16:06
Больше 1,7 тысячи человек остались без воды в Камне-на-Оби 2
15:35
Еще 504 зараженных COVID-19 в России скончались 0
15:00
В Новосибирске подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь 0
14:31
401 тяжелобольного пациента с коронавирусом лечат в Алтайском крае 0
14:00
Еще 12 больных коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
13:38
Открывший Эболу профессор предупредил о новых угрозах человечеству 0
13:03
Пропавшего мужчину две недели ищут в Барнауле 0
12:33
Время чудес. Алтайская сказка "Семеро братьев" 0
12:09
Алтайская лыжница вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира 4
11:41
Телецкое озеро в морозы окутало туманом. Фоторепортаж 0
11:15
Еще 208 заражений коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 0
10:41
В Алтайском крае действует штормовое предупреждение 2
10:07
Почему 3 января нельзя подслушивать, желать здоровья и поднимать вещи с земли 7
09:35
Курс биткоина продолжает бить рекорды 6
09:00
И штраф за парковку на газоне. С какими нововведениями столкнутся автомобилисты 9
08:43
Алтайские пожарные помогли многодетным семьям устранить неполадки с отоплением 1
08:25
На "Госуслугах" начали выдавать сертификаты о вакцинации от ковида 1
08:05
Какие новогодние площадки посетить в Барнауле и что там есть? Инфографика 2
07:50
Мумию "принцессы Укока" на Алтае покажут дважды в новогодние праздники 2
07:30
"Оплатите задолженность": жительница Барнаула перевела деньги псевдоналоговикам 4
07:08
Когда выходим на работу в 2021 году после новогодних каникул 3
06:40
Пять рецептов вкуснейших коктейлей ко дню рождения соломинки 0
06:19
Барнаульский фотограф показал, как выглядят с высоты разные города мира 4
06:00
Холодно и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 января 1
20:04
Такой день. Температурные рекорды декабря и коммунальные аварии в первый день 2021 года 3
19:52
В Китае назвали русское блюдо с "невыносимым" вкусом и удивились, что в холодце есть мясо 7
19:12
Барнаульцев приглашают на прогулку с тигрятами и львятами 0
18:43
Умер актер Владимир Коренев, сыгравший человека-амфибию 0
18:37
Врач рассказал, как просто и дешево избавиться от похмелья 2
17:59
Навсегда остаться лежачим. Японский врач рассказал о страшных последствиях COVID-19 2
17:10
В Барнауле разыскивают потрошителей автомобилей 8
16:54
Декабрь-2020 в Алтайском крае побил 100-летние рекорды по температурам и осадкам 0
15:44
Новый год в Камне-на-Оби начался с нескольких аварий на котельных города 1
15:22
Спасатели эвакуировали 13 человек из загоревшегося дома в Новоалтайске 1
14:52
Вокруг света за минуту. Как планета встречала 2021 год 0
14:28
Пять лучших фильмов 2020 года в российском прокате 2
14:03
На российских пляжах запретили нырять и приводить с собой животных 4
13:49
В Новосибирске девочка погибла катаясь на горке 4
13:34
Житель Читы задержан по подозрению в покушении на жизнь четырехлетнего мальчика 1
13:04
Росгвардейцы сдали почти 50 литров крови для больниц Рубцовска 1
12:49
Новогодняя лотерея. В России за сутки стало почти на 600 миллионеров больше 5
12:15
Коронавирус забрал еще 10 жизней в Алтайском крае 0
12:01
Время чудес. Чувашская сказка "Почему сосна и ель вечнозеленые" 0
11:46
Правда или миф: врач рассказал, что можно и что нельзя делать при обморожении 0
11:02
Все в дом. Как самоизоляция заставила барнаульцев скупать бытовую технику 1
10:42
Ешь, веселись, но не толстей! Как не набрать лишних кг на новогодних каникулах 0
10:12
Чудеса случаются. Дед Мороз раздал подарки читателям amic.ru 0
09:53
Во Франции ужесточили ограничения из-за пандемии 2
09:35
Как работают медучреждения Алтайского края в новогодние каникулы 0
09:10
Ангела Меркель подтвердила обещание уйти из большой политики 6
08:46
В российских школах введут уроки футбола 4
08:36
На сколько в России подняли пенсии с 1 января 2021 года 10
08:10
Солнцезащитные кремы попали под запрет на Гавайях 0
07:47
Хватит валяться! Вставай на лыжи! А где, кстати, на них покататься в Барнауле? 1
07:24
Куда сдать елку в Барнауле после Нового года? 0
07:06
В России запретили разводить костры на участках. А как теперь жарить шашлыки? 17
06:49
Где в Барнауле и за сколько покататься на коньках в новогодние праздники? 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.