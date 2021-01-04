Сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть пассажирам автобуса Барнаул – Томск

Междугородный автобус, следующий из Барнаула в Томск, замерз в Бердске. Инцидент случился в ночь на воскресенье. На помощь пришли сотрудники ГИБДД.

Полицейские заметили стоявший на светофоре автобус и оперативно организовали подменный транспорт. 50 пассажирам долго мерзнуть на 40-градусном морозе не пришлось: в течение часа их пересадили на другой автобус, и люди отправились в Томск.

Неисправному автобусу и его водителю пришлось тяжелее, пишет svidetel24.info. Транспорт безуспешно пытались отогреть всю ночь. Лишь на следующий день нашелся мощный тягач, который и эвакуировал автобус.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле рейсовый автобус врезался в столб, уходя от столкновения с поездом. Пассажиров в момент ДТП в салоне не было.