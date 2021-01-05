В Барнауле ищут мужчин, которые перед Новым годом украли очень много алкоголя

В сообществе "Инцидент Барнаул" распространили ориентировки на мужчин, которые перед Новым годом совершили кражу.

"30 декабря по адресу ул. Солнечная Поляна, 15а, в магазине "Красное & Белое" неизвестные лица похитили алкогольную продукцию на сумму более чем 30 тысяч рублей. В совершении данного преступления отделом полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу подозреваются и разыскиваются мужчины на фото", – говорится в сообщении, которое прикреплено к нескольким фотографиям.

Людей, которые опознали подозреваемых, просят написать администратору сообщества.

Ранее amic.ru сообщал о том, что житель Новоалтайска украл у пенсионерки дорогостоящий массажер. По словам потерпевшей, устройство стоит 150 тысяч рублей.