Россияне рассказали, чего они больше всего боятся в 2021 году

Каждый девятый россиянин боится того, что 2021 год будет хуже предыдущего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала Superjob.

11% респондентов боятся того, что этот год будет хуже 2020, 7% тревожатся об образовании детей, а еще 6% опасаются продления ограничений в сферах услуг и развлечений.

Для 5% одним из главных страхов является страх перед одиночеством и обвалом рубля, а 4% респондентов опасаются, что границы не откроют.

При этом, как отметили аналитики, больше всего люди боятся безработицы. 27% опрошенных основным страхом указали безденежье.

Ранее amic.ru писал о том, что Россия оказалась на первом месте по страху потери работы.