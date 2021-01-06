В Омске и Красноярске создадут особые экономические зоны

В Сибири в скором времени появятся сразу две особые экономические зоны (ОЭЗ). Одну из них создадут в Омской области, а вторую — в Красноярском крае. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила 6 января пресс-служба правительства.

Так, в Омске планируют создать ОЭЗ "Авангард". Ожидается, что на ее территории будут располагаться нефтехимические производства. К 2030 году власти рассчитывают привлечь в "Авангард" порядка 23 млрд рублей инвестиций. Кроме того, в экономической зоне планируют создать более 700 новых рабочих мест.

Вторая ОЭЗ получила название "Красноярская технологическая долина". С потенциальными резидентами, которые разместятся в экономической зоне, уже заключено шесть соглашений, подчеркнули в пресс-службе кабмина. Это производители промышленного оборудования, а также продукции из алюминия для авиа- и машиностроения.

В "Красноярской технологической долине" правительство планирует создать к 2030 году 1,3 тысячи рабочих мест. Кроме того, в особую экономическую зону надеются привлечь более 16 млрд инвестиций.

ОЭЗ позволят в ближайшие годы стимулировать рост экономики в двух сибирских регионах, уточнили в кабмине. Размещение предпринимателей в экономической зоне дает ряд преимуществ, напомнили в пресс-службе правительства. Среди них минимизация административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, а также снижение арендных платежей.