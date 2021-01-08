Виновата ипотека. Новостройки в Барнауле подорожали на 700 тысяч рублей в 2020 году

Стоимость строящихся квартир в Барнауле за 2020 год выросла на 21,7%, сообщают аналитики портала "Мир квартир". По их данным, еще в 2019 году средняя цена новостройки в алтайской столице составляла 2,56 млн рублей, а уже спустя год – 3,37 млн рублей. То есть за год новые квартиры подорожали в среднем на 700 тыс. рублей.

Эксперты объясняют взрывной рост цен работой программы льготной ипотеки: она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам увеличить стоимость квадратного метра.

Интересно, что рынок вторичного жилья в течение года рос не так активно: стоимость квартир увеличилась лишь на 12,1% и составляет в среднем 3,08 млн рублей (за год прибавка составила 370 тыс. рублей). То есть цены на вторичное жилье в Барнауле сейчас ниже, чем на первичное.

"Стоимость недвижимости на вторичном рынке следует за ценами на "первичке", а поскольку последняя сильно подорожала в этом году, то и здесь произошел существенный рост – можно сказать, самый большой за всю историю наших наблюдений. Те потребители, кто не смог угнаться за ростом цен на новостройки, обратились к регулярному предложению ("вторичке" – прим. ред.). Немалую роль сыграло и снижение ипотечных ставок на квартиры вторичного рынка. Наконец, предложение новостроек сильно сократилось, и не все покупатели могут найти в них жилье под свои требования – это тоже увеличивает спрос и цены на "вторичке", – объясняет рост цен генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

По его оценкам, в 2021 году новостройки в Барнауле и по всей России продолжат дорожать, но уже не такими темпами:

"Из-за взвинченных цен многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок. К тому же продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок снизило покупательский ажиотаж".

Алтайские аналитики согласны с мнением федеральных коллег: они считают, что в 2021 году на рынке строящегося жилья возможно удорожание, но вот уже резких скачков не будет.

"Дешевые кредиты позволили людям приобрести жилье, и цены выросли. Но мы слышим, что выдачу льготных кредитов будут сдерживать, а саму программу хотят продлить и после 1 июля 2021-го, поэтому не вижу оснований для ажиотажного роста цен", – сообщил amic.ru кандидат экономических наук Артем Поломошнов.