Будет лучше, чем в 2020-м. Экономисты Барнаула о ценах, долларе и безработице в 2021 году

Экономика России в 2021 году только начнет восстанавливаться после ударов, нанесенных пандемией коронавируса и финансовым кризисом, говорят барнаульские эксперты. По их словам, страну перестало "трясти" лишь к концу года, когда цена на нефть выросла, рубль окреп, а предприятия начали наращивать производство. Однако до полного "выздоровления" экономики еще далеко, предупреждают специалисты. Amic.ru разбирался, что ждет российский и алтайский бизнес в 2020 году, почему эксперты предсказывают рост безработицы и насколько вырастет курс рубля.

Что будет с рублем?

Резкий рост курса иностранных валют, начавшийся в ноябре 2020 года (доллар достиг 80,5 рубля, евро – 93,78 рубля), в декабре пошел на спад. Российская валюта окрепла, доллар откатился к отметке в 72 рубля, евро – 88 рублей. Экономист Артем Поломошнов уверен, что в 2021 году курс иностранных валют особо не изменится. "Доллар за 250", как предсказывают некоторые федеральные аналитики, мы вряд ли увидим.

"В ноябре, когда стоимость доллара выросла, я был уверен, что произойдет спад. Думаю, рубль должен еще немного укрепиться, он фундаментально недооценен. В течение года, если ничего кардинального не произойдет, американская валюта будет в пределах 72-75 рублей", – прогнозирует Поломошнов.

Укрепляет позиции рубля и цена на нефть. В апреле 2020-го ее стоимость обвалилась до 19,9 доллара за баррель. Это произошло из-за снижения спроса и разлада в организации ОПЕК+ (сообщество государств, которые не входят в ОПЕК, но сотрудничают с этой организацией и между собой в вопросах добычи и экспорта нефти, – прим. ред.), члены которой не смогли договориться об объемах добычи. Соглашение было подписано лишь в начале декабря, и стоимость нефти сразу взлетела.

"Думаю, что до соглашения стран ОПЕК+, которое мы достигли и по которому предполагается небольшое увеличение добычи нефти со следующего года, способствует росту цены на нефть. Ее стоимость не дойдет до 70 долларов, но если ничего критичного не случится, то цена составит 50-55 долларов", – говорит экономист.

Зато снижение эксперт предсказывает рынку ценных бумаг (акции и облигации компаний), который бурно рос в течение 2020 года. По его мнению, корректировки возможны уже в первом квартале 2021-го, а во втором эта тенденция усилится.

"Рынки абсорбировали (собрали, – прим. ред.) излишнюю денежную массу, которую напечатали все страны мира, поддерживая свои экономики от еще большего падения. Такие деньги были ничем не обеспечены и выплеснулись на фондовые рынки. Но очень многие компании сейчас переоценены. Первый квартал будет коррекционным, фоновые рынки "откатятся", а затем произойдет снижение на 15-20%", – уверен эксперт.

Что будет с бизнесом?

Рост налогов

В 2021 году российским бизнесменам придется не только бороться с последствиями пандемии и кризиса, но и осваивать новую налоговую систему, которая увеличит их расходы. С 1 января 2021 года для индивидуальных предпринимателей отменяют единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Именно этот обязательный платеж многие эксперты (и сами бизнесмены) называют самым льготным и выгодным для компаний. После его отмены налоговая нагрузка может вырасти в несколько раз.

"Отмена ЕНВД сильно ударит по работе небольших компаний: для них вырастет размер налогов. Кроме этого, с 1 января мы получим рост тарифов всех естественных монополий (вода, электроэнергия, отопление), железнодорожных перевозок. Все это никак не улучшит жизнь предпринимателей", – говорит заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Юрий Матвейко.

Справка

По данным управления ФНС по Алтайскому краю на март 2020 года, в 2018 году на долю ЕНВД в регионе приходилось 17,1% "спецрежимников", или почти 35 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.

Альтернативой ЕНВД в Алтайском крае власти называют патентную систему. Однако эксперты говорят: даже с учетом льгот для большинства алтайских компаний "патент" не такой выгодный, как ЕНВД.

Закрытие компаний

Сложности в 2021 году продолжат испытывать фирмы, работающие в сфере развлечений, общественного питания и спорта. Сколько продлится пандемия, неизвестно, а потому масочный режим и соблюдение социальной дистанции (1,5 метра), скорее всего, с нами надолго. А это значит, ни кинотеатры, ни фитнес-центры, ни прочие заведения не будут работать в полную силу.

"Работа кинотеатров под большим вопросом – люди уходят в подписки, телевидение тоже может пострадать", – говорит кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Терпят убытки и спортивные центры Барнаула, а сети "тренажерок" закрывают некоторые точки.

Сложно и общепиту: не всем из-за пандемии и ограничений в 2020 году удалось сохранить бизнес.

"Сколько ресторанов выживет после всех произошедших в 2020 году изменений? Многие люди переходят на формат доставки или предпочитают поездки на природу. Эти тенденции ставят под сомнение работу таких компаний", – считает Поломошнов.

Зато туристическая сфера страны в 2021 году окажется на подъеме. По данным Федерального агентства по туризму, пока лишь 17 государств готовы принять гостей из России. Большая вероятность, что в следующем году наши соотечественники отправятся в путешествие по Родине.

"Туризм в Алтайском крае наряду с Карелией, Камчаткой, Байкалом продолжит развиваться, эти направления по-прежнему станут точками притяжения. Мы видим, какой популярностью пользуются Алтайский край и Республика Алтай. Здесь туризм будет процветать", – убежден эксперт.

Удаленка

Дистанционная работа станет трендом 2021 года, уверен Артем Поломошнов. Впервые на удаленку российские компании перешли в апреле 2020-го, когда президент Владимир Путин ввел в стране режим самоизоляции из-за пандемии. Летом эпидемиологическая ситуация улучшилась, но в офисы вернулись не все: бизнес оценил преимущества и эффективность работы из дома.

"За время пандемии произошла трансформация экономики. Многие "вещи" ушли в электронное пространство. И к прежним форматам уже вряд ли вернутся. Нужно понимать, что мир никогда не будет таким, как до пандемии. Мы видим, как "Яндекс" развивает разные сервисы, Сбербанк создает экосистему. Бизнес уходит в интернет. В ближайшее время мы увидим все больше шоурумов (где представлены лишь образцы товаров) и интернет-магазинов", – прогнозирует Артем Поломошнов.

По его словам, пандемия дала понять, что приоритет – за цифровыми технологиями. В будущем они заменят и человека:

"Вряд ли в 2021 году какие-то сферы и профессии "умрут", но цифра активно шагает по экономике, и через 5-10 лет определенные профессии окажутся ненужными. Например, уже сейчас испытывают беспилотную технику, поэтому профессия водитель исчезнет. Мы видим, что все чаще в супермаркетах устанавливают кассы самообслуживания. Соответственно, и кассиры станут не нужны".

Что будет с рынком работы?

Если предприятия продолжат закрываться, то Алтайский край ждет рост безработицы. Юрий Матвейко подчеркивает, что особенно в пандемию уязвим малый бизнес:

"Главное в 2021 году – сохранить и предприятия, и предпринимателей, и их сотрудников. В малом и среднем бизнесе в Алтайском крае работает огромное количество людей. Мы попытались посчитать, и эта цифра, если еще учесть и сельское хозяйство, – минимум 300 тыс. человек. Даже если 10% сотрудников потеряют работу, сколько людей окажутся на бирже труда? Этого никому бы не хотелось. Но если экономика не провалится, мы с этим не столкнемся".

Под ударом и крупные предприятия, которые вынуждены сокращать штат, потому что не могут выйти на прежние производственные показатели.

"В середине декабря 2020 года проходило совещание у губернатора Виктора Томенко, и один из представителей Союза промышленников и предпринимателей сказал, что в этом году вроде бы ситуация выправляется, но тут же добавил, что большое количество людей были сокращены с промышленных предприятий. Почему это случается? Произвести можно хоть сколько, главное – куда продать продукцию и по какой цене", – говорит Юрий Матвейко.

Справка

В Алтайском крае, по информации на 1 декабря 2020 года, без работы остаются 35 808 человек. Ровно год назад их было меньше в 2,3 раза – 15 600 человек.

Что будет с ценами?

Продукты питания

Предпосылок к резкому росту цен на продукты питания в 2021 году нет – они будут дорожать только в пределах инфляции, считают эксперты. Одна из причин стабильных цен – хороший урожай сельскохозяйственных культур в России в 2020-м, который должен обеспечить производителей недорогим отечественным сырьем. Сдерживать стремительный рост цен на продукты, который зафиксирован в ноябре-декабре 2020-го, поможет и контроль со стороны правительства.

К ноябре-декабре 2020 года в России отмечен рост на продукты питания. Так, стоимость сахара выросла на 71,5%, подсолнечного масла – на 23,8%, муки – на 12,9%, хлеба – на 6,3%. В Генпрокуратуре России заявили, что это подорожание ничем не обосновано. Правительство страны потребовало разобраться с ростом цен и "применить инструменты по их сдерживанию".

"У меня нет оснований думать, что произойдут какие-то ценовые потрясения. Не видно, чтобы где-то что-то "качнулось". Не будет серьезных всплесков. Президент обратил внимание на такую проблему, даже совещание было на эту тему (совещание по экономическим вопросам 9 декабря 2020 года, – прим. ред.). На цены будет действовать административный рычаг: от правительства получен четкий посыл, что не нужно "играться" с ценами. При курсе доллара 72-75 рублей останется прежней и стоимость импортных продуктов. Поэтому товары народного потребления не должны дорожать", – предполагает экономист Артем Поломошнов.

Не видит причин для роста цен и Юрий Матвейко. Он уверен, что сейчас стоимость продуктов увеличилась из-за внутренних решений торговых компаний:

"Думаю, тут должна включиться и антимонопольная служба. Маленькие магазинчики, которые были на каждом углу и не отличались таким ростом цен, просто прекратили существование, не выдержали конкуренции. Здесь больше вопросов к сетям, а не к производителям".

Недвижимость

Льготная ипотека под 6%, заработавшая в апреле 2020 года, спровоцировала ажиотажный спрос на новостройки в Барнауле: за несколько месяцев в строящихся домах были проданы все "однушки" и "двушки". В результате цены взлетели на 20-30%, говорят риелторы. Однако в следующем году такое удорожание вряд ли возможно, предполагает Артем Поломошнов.

По данным "ДОМ.РФ", средняя стоимость новостройки площадью 50 кв.м в Барнауле выросла на 300 тыс. рублей: еще в феврале она стоила 2,4 млн, в ноябре – 2,7 млн рублей.

"Дешевые кредиты позволили людям приобрести жилье, и цены выросли. Но мы слышим, что выдачу льготных кредитов будут сдерживать, а саму программу хотят продлить и после 1 июля 2021-го, поэтому не вижу оснований для роста цен", – считает эксперт.

Автомобили

Уже в январе 2021 года стоимость новых автомобилей в России может вырасти в среднем на 2-3%. Дилеры объясняют это появлением нового модельного ряда и инфляцией. Однако дополнительно 3-5% к стоимости авто прибавят из-за повышения утилизационного сбора: в Минпромторге обсуждают возможность поднять его на 25%.

Сейчас базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей составляет 20 тыс. рублей. Эта сумма растет в зависимости от "возраста" автомобиля и мощности двигателя. Если сбор повысят на 25%, то базовый уровень составит уже 25 тыс. рублей.

Динамика цен на новые автомобили напрямую влияет на рынок поддержанного транспорта, и если "беспробежные" авто подорожают, вырастет стоимость и "старых" машин, говорят федеральные эксперты.

Бензин

Предпосылок к росту цен на бензин эксперты тоже не видят. По их оценке, год прошел спокойно, без потрясений, и стоимость топлива практически не изменилась. То же самое они ожидают от 2021-го.

Розничная цена на бензин АИ-95 в январе 2020 года составляла 46,6 рубля, в декабре – 47,7 рубля.

"За 12 месяцев не увидели роста, с какими цифрами в год зашли, с теми и выходим. Если в следующем году не будет провальных изменений в экономике, рынок нефтепродуктов будет стабильный, то и цены останутся прежними. Возможна небольшая корректировка, связанная с инфляцией, но не более 2-4%", – говорит Юрий Матвейко.

Всего же экономике России потребуется минимум год, чтобы восстановиться после пандемии и выйти на показатель 2019-го, предполагают аналитики. И во многом этот выход будет зависеть от того, насколько страна справится с пандемией, появится ли коллективный иммунитет и будет ли эффективна вакцина. В то же время эксперты уверены: в 2021 году не будет ни закрытий компаний на несколько месяцев, ни вынужденной самоизоляции, ни ограничений на въезды в регионы и города. Это значит, что главные трудности уже остались позади, а впереди – медленный, но уверенный подъем.