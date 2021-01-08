Курс биткоина достиг исторического максимума

Самая популярная криптовалюта мира – биткоин – впервые в истории превысила отметку 40 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Дорожать биткоин начал во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря курс впервые с 2017 года криптовалюты превысил 20 тысяч долларов (на тот момент это был исторический максимум). Однако в январе биткоин регулярно обновлял ценовые рекорды. Так, он вырос до 30 тысяч долларов, затем до 34 тысяч, а 4 января 2021 года достиг 40,3 тыс. долларов.

"Основное большинство участников рынка выбрали выжидательную позицию. Но при таком спросе к вечеру 8 января его стоимость может подняться до 44 000 долларов за монету", – полагает эксперт.

Справка

Биткоин – это электронная платежная система по аналогии с цифровыми кошельками и банковскими счетами. Основной единицей для расчетов в Сети является биткоин. Цифровые монеты, в отличие от традиционных денежных средств, не привязаны к экономике какой-либо страны или к Центробанку. Все действия по выпуску новых денег, обработке платежей и созданию счетов осуществляются пользователями.