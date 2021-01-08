Барнаулец передумал продавать за 2,5 млн рублей "противную кошку". Он отдает ее даром

Житель Барнаула Максим ищет новых хозяев для "противной кошки". Хозяин нелестно отзывается о своем питомце, однако готов отдать только в добрые руки.

"Отдам только в добрые и хорошие руки противную кошку. Все больше ничего не умеет. 2 года зовут Симона. Любит ласку, но не тисканье", – сказано в сообщении.

Хозяин животного отмечает, что отдает кошку из-за аллергии, однако в октябре он уже публиковал объявление о поиске новых хозяев. Но тогда он планировал продать Симону за 2,5 млн рублей. Мужчина не объяснил, чем обоснована такая цена, зато отметил, что продает кошку из-за ее гиперактивности по ночам.

"Плюс у нее один – красивая, но мы хотим спать", – говорит барнаулец.

При этом хозяин был готов обменять питомца на двухкомнатную квартиру "в нормальном районе".