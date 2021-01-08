Барнаульский лихач протаранил четыре автомобиля, уходя от погони ДПС

В Барнауле полицейские ночью с 7 на 8 января гнались за лихачом. Водитель транспортного средства не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться от полицейских машин на улице Взлетной, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22.

Однако врезался в припаркованные автомобили. Как сообщают очевидцы, пострадали четыре транспортных средства. Лихача полицейские задержали, который, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Барнаулу не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, однако уточнили, что информация появится позже.