В Ленобласти три человека погибли при столкновении двух самолетов

В Ленинградской области упал легкомоторный самолет, три человека погибли, сообщает РИА Новости.



По предварительной информации, 8 января, в 13:38 с посадочной площадки взлетел самолет Cessna-150. На его борту которого был только пилот. Минуту спустя вслед за ним взлетел второй самолет, Piper-28, в нем находились пилот и два пассажира. Еще через минуту, в 13:40, оба самолета столкнулись в воздухе.



В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что погибли все, кто находился на борту Piper-28. Как рассказали в ведомстве, Cessna приземлилась с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.



Сейчас Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил