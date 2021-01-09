У водителей будут изымать фиктивные диагностические карты

МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что он на самом деле не проводился либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Как сообщает РИА Новости, соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Нововведения начнут действовать с 1 марта. Отменять действие карты будет орган госконтроля за проведением техосмотра транспорта.

"Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств", – говорится в документе.

Напомним, что в России вводятся крупные штрафы за выдачу диагностической карты без реального осмотра. А за работу без аккредитации или незаконную аккредитацию махинаторам может даже грозить уголовная ответственность по статье 171 УК РФ – до шести месяцев ареста.

Автомобилистов за получение поддельной карты будут штрафовать на 5-10 тысяч рублей. Возможно даже уголовное наказание по части 3 статьи 327 УК РФ – до года лишения свободы.