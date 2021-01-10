Илон Маск продаст все имущество ради строительства города на Марсе

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск продаст имущество, чтобы показать серьезность своих намерений относительно колонизации Марса. По его словам, после этого у него не останется ничего ценного с финансовой точки зрения, за исключением акций компаний.

"Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — сказал он в интервью Business Insider, отметив, что в прямом смысле намерен остаться бездомным.

Как сообщает РИА Новости, по данным на 10 января состояние Илона Маска выросло на 14,5 млрд и достигло 209 млрд долларов. Ранее в январе бизнесмен стал самым богатым человеком планеты, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.

Напомним, что в 2020 году Илон Маск заявил о продаже практически всего физического имущества. Тогда он отмечал, что ему не нужны деньги и он "посвящает себя Марсу и Земле". После этого предприниматель выставил на продажу четыре особняка в Лос-Анджелесе.