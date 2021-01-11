Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса подтвердили в России

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса в России выявили в конце прошлого года у россиянина, который вернулся из Великобритании. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пациент чувствует себя хорошо.

"Мы к концу прошедшего года уже увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус", – сказала главный санитарный врач в эфире телеканала "Россия 1".

Попова отметила, что существующие в России тесты выявляют и "британский" штамм, а используемые от него вакцины по-прежнему эффективно защищают от заражения.

Напомним, что, по данным ученых, разновидность ковида VOC-202012/01 на 70% заразнее своего предшественника. В Великобритании в декабре даже вводили жесткие ограничительные меры, из-за того что инфекция распространялась слишком быстро.

7 января ВОЗ сообщила, что новый штамм обнаружили в 22 странах Европы.