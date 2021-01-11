Новогодние каникулы в Барнауле прошли без чрезвычайных ситуаций

В Барнауле завершилось действие режима повышенной готовности. По данным властей, в период с 28 декабря по 11 января в городе не происходило чрезвычайных ситуаций.

Как пишет пресс-центр мэрии со ссылкой на данные городского управления ГОЧС, в первые дни января произошел ряд аварийных отключений на инженерных сетях холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электросетях, однако специалистам удалось быстро устранить повреждения.

С начала 2021 года в Барнауле произошло 27 пожаров, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (45). Один человек получил травмы, еще один погиб.

Также 9 января трех человек госпитализировали после отравления угарным газом, в связи с чем власти напоминают о важности соблюдения правил безопасности при использовании печей.