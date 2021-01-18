"Близки к точке кипения". Как барнаульцы могут спасти Речной вокзал от жилой застройки

Любой жилой комплекс на территории Речного вокзала изуродует облик Барнаула, уверены архитекторы, общественники и политики. По их мнению, эта территория вообще не подходит для возведения высотки: слишком шумно, ветрено и многолюдно. Эксперты считают, что вопреки коммерческим интересам нового собственника (Нодара Шонии, владельца компании "Селф") Речной вокзал нужно оставить общественным местом. И к "спасению" территории могут подключиться барнаульцы: город знает примеры, когда силами общественности удалось предотвратить застройку в значимых местах.

"Однозначно высотное строительство"

Начать строительство высотки на Речном вокзале планировали еще несколько лет назад. В 2018 компания "ПрогрессН" (она, по информации СМИ, была связана со строительной компанией "Сибирия" и владела объектом до 2018 года) даже обращалась в "Барнаулстройизыскания", чтобы исследовать грунт на Речном вокзале. Такая работа обязательна перед возведением ЖК: она позволяет оценить, возможно ли подтопление участка, есть ли подземные воды, сейсмическая опасность. Оказалось, что грунты на Речном вокзале хорошие и подходят для строительства высотки.

"Строить можно хоть где: даже в океане и вечной мерзлоте. Все зависит от возможностей компании. Мы передаем результаты исследований грунтов проектировщикам, которые принимают решение, какой фундамент делать, какие конструктивы применять, дорого это будет или нет. Работы проводились для строительства жилого комплекса попеременной этажности, где-то 22 этажа. Но потом участок продали (кузбасской компании "Талтэк", – прим. ред.)", – сообщил amic.ru руководитель "Барнаулстройизысканий" Виктор Вайганд.

К вопросу строительства ЖК вернулись уже в 2020, когда участок у "Талтэка" выкупила барнаульская компания "Селф" Нодара Шонии. По информации amic.ru, застройщик уже в первом квартале 2021 года представит проект жилого комплекса. Возводить его будут три-пять лет. По словам главного инженера компании "Селф" Александра Жокина, это будет "один из значимых проектов за Уралом".

"Там однозначно будет комплекс, но появится и жилая застройка, и нежилая. Возможно – подчеркиваю, возможно, – будут дошкольные учреждения, спортивные учреждения. Мы рассматриваем это как большой комплекс, мини-город. Жилая часть и нежилая будут связаны переходами, также можно будет перемещаться между блок-секциями, не выходя на улицу. Однозначно это будет высотное строительство", – сообщил Александр Жокин.

К моменту публикации материала amic.ru не удалось получить комментарий от руководителя "Селфа" Нодара Шонии. Однако он пообещал сообщить подробности строительства ЖК в ближайшее время.

"Прекращать вакханалию застройщиков"

Эксперты говорят, что рвение компании построить высотку объяснимо: чем престижнее место для строительства дома, тем дороже в нем квартиры.

"Любой застройщик стремится повысить капитализацию своего объекта за счет размещения его в знаковых, культовых для города местах. Это повышает стоимость жилья. Речной вокзал – не исключение, и решение застройщика зайти на эту территорию понятно, оно ведет к повышению прибыли", – говорит депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Если же строительства на Речном вокзале не избежать, то там должно появиться что-то особое, а не банальный жилой комплекс. Ведь Речной вокзал, как говорит Вакаев, – один из символов города, и барнаульцы не хотят его терять.

"Нужно прекращать вакханалию застройщиков в отношении знаковых мест нашего города, потому что в погоне за прибылью они зачастую готовы сносить знаковые здания, портить виды, идти на все ради прибыли. То, во что превращается наш город, уже неприемлемо, необходимо менять подходы, нужна реальная дискуссия между строителями, экспертным сообществом и горожанами. Не хотелось бы отдать это под очередной жилой комплекс, где цена была бы выше просто за счет особенного места", – отмечает Вакаев.

Сплошные "не"

О том, что высотный дом на месте Речного вокзала будет портить внешний вид города, мешать отдыху барнаульцев, которые будут вынуждены гулять рядом с частной территорией, говорит и руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг. Да и самим жильцам в нем будет не совсем комфортно, убежден он.

"Вся территория Речного вокзала – это зона общественная, поэтому здесь могут быть только здания общественного назначения. Как бы невыгодно это было застройщику. Да, проще, выгоднее, "отбить" жильем, это центр города, Обь рядом. Но это место должно быть общественным. Высотное здание неприемлемо, оно будет очень контрастное: темным силуэтом оно упадет на Ленинский проспект и перекроет вид на город с Нового моста", – уверен архитектор.

Речной вокзал, по мнению эксперта, не подходит для строительства еще и из-за природных условий: из-за реки здесь холоднее, чем в других районах города, постоянно опускаются дым и смог.

"Это не юг, не море, Обь – холодная река. Здесь не очень комфортно и безопасно жить: детей страшно отпускать, ведь рядом вода. Но самое главное – жилье "тянет" за собой и всю сопутствующую инфраструктуру: площадки, парковки, контейнеры для мусора. Поэтому я вижу что-то общественное, например, деловой центр, концертный зал, ресторан", – говорит Деринг.

Кстати, перед строительством ЖК застройщик (или проектировщик) должны изучить информацию об изменениях русла Оби. Такие данные предоставляют в Лаборатории русловых процессов рек Алтая. Однако "Селф" или проектировщики такую информацию у организации не запрашивали. Тем не менее проект ЖК уже подготовлен.

"Все места, которые расположены в пойме рек, неудачны для строительства. Вся низменная часть города, начиная от Старого базара, – это пойма Барнаулки. Но, конечно, Обь также оказывает влияние. Чтобы говорить предметно, как река скажется на застройке, нужно изучать место, смотреть старые снимки. Проектировщики к нам обращаются, чтобы уточнить максимальный уровень воды. Кроме изменения русла реки, мы еще не знаем, какой у нас будет паводок, на какую высоту делать. Но пока за такой информацией к нам не обращались", – сообщил amic.ru начальник отдела геологии Лаборатории Ольга Прахт.

Слово (и дело) за барнаульцами

Эксперты верят, что застройку Речного вокзала жильем удастся предотвратить, если подключатся общественники, политики и неравнодушные барнаульцы. И примеры, когда совместными усилиями удалось предотвратить возведение ЖК в важных для города местах, есть.

"Были серьезные основания и подозрения, что застройка готовится в парке "Изумрудный". Этого не произошло. То же самое – в парке "Юбилейный". Есть группа активистов, которые выступают против застройки. Уже есть прецеденты. Мы видим, что и барнаульцы близки к точке кипения, готовы более активно отстаивать свое видение города. С этим придется считаться всем. Наши строители привыкли к достаточно высокой прибыли в работе. Но им нужно понимать, что эпоха легких денег проходит и теперь нужно работать по новым требованиям", – говорит Владислав Вакаев.

Решить судьбу Речного вокзала, по мнению экспертов, способен только конкурс архитектурных проектов. Жюри отберет наиболее интересные, гармоничные и профессиональные варианты, а окончательное решение будет за жителями Барнаула.

"И российская, и мировая практика показывают, что именно такие участки в городе – знаковые, сложные, но с огромным потенциалом – надо выносить на творческие конкурсы с хорошим призовым фондом. Нужно подключать административные ресурсы, спонсоров, застройщиков, заинтересованных в развитии города и этого участка. Именитое жюри и хороший призовой фонд помогут привлечь на конкурс действительно маститых архитекторов, в том числе и зарубежных. Только такой подход может дать спектр решений, которые помогут развязать этот градостроительный узел. Разные команды предложат разные варианты, будет что обсудить, рассмотреть предложения и понять, куда двигаться", – уверен руководитель архитектурного бюро MDVA.

В компании "Селф" отметили, что также планируют привлекать общественность к обсуждению застройки Речного вокзала. Однако поспешили напомнить, что эта территория все же частная собственность.

"Все привыкли "кидаться" громкими словами, что Речной вокзал "значимый для города, общества". А сколько людей пожертвовали денежных средств на поддержание данной территории в надлежащем виде? Никто ни копейки не принес и не сказал: "Давайте будем ухаживать". Но когда частник выкупил, для всех он стал важным. Конечно, с обществом мы будем советоваться. Но говорить о том, что надо будет собрать еще кого-то, идеологов, людей, которые начали бы рассказывать, что они видят, нельзя. Мы презентуем проект, пройдем через градсовет, если нужно – через общественные слушания. Более того, мы будем прислушиваться к мнениям, и в случае необходимости намерены корректировать проект", – отметил Александр Жокин.

Барнаульские архитекторы и общественники все же настаивают: к застройке Речного вокзала нужно относиться "крайне ответственно". Если в других городах есть протяженная береговая линия, которая позволяет экспериментировать с застройкой, возводить и высокие, и небольшие здания, и стадионы, и жилые дома, в Барнауле такой возможности нет. А потому ни у собственников, ни у архитекторов, ни у властей нет права на ошибку.

Что архитекторы Барнаула предлагают построить на Речном вокзале:

Центр с гостиничным комплексом, торговыми площадями, объектами досуга, общепита.

Зона отдыха. Речной вокзал можно объединить с островом Побочень, построив набережную и сделав пешеходную зону.

Сохранить и отреставрировать здание Речного вокзала, оставить речной порт.

А вы как думаете?