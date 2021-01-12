Барнаульскую активистку оштрафовали на 75 тысяч рублей за пикет

Железнодорожный районный суд Барнаула рассмотрел дело активистки Марии Пономаренко, которую обвинили в повторном нарушении установленного порядка при проведении массового мероприятия.

Суд признал ее виновной и приговорил к 75 тысячам рублей штрафа за то, что она в день Конституции вышла на площадь Советов с плакатами "Россия, просыпайся" и "Вместе мы сила". Рядом с ней во время мероприятия находился мужчина с флагом СССР.

Сама Пономаренко утверждает, что судья отказался исключать из дела любительскую видеозапись без даты и "не приобщил к материалам дела линию защиты".

Ранее amic.ru писал, что Пономаренко наказали за участие в акции антимасочников в барнаульском трамвае. Ей назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.