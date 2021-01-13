Генпрокуратура вынесла представление главе Минздрава Алтайского края

Генеральная прокуратура РФ вынесла представление министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, директору АКГУП "Аптека № 395" и главврачу бийской детской больницы в связи с недостатком расходных материалов для больных диабетом детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной для проверки послужила жалоба жителя Бийска на то, что его дочь не обеспечили инфузионными наборами к инсулиновой помпе, которые необходимы ей в соответствии с назначенным лечением.

После вмешательства правоохранителей проблему удалось разрешить. Ребенку выделили работоспособное устройство для инфузий, а по поручению Попова организована закупка необходимых расходных материалов и их поставка в аптеку с учетом 90-дневного запаса.

"Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Руководители приняли меры к устранению и недопущению нарушений, врач – эндокринолог и специалист льготного отпуска лекарств привлечены к дисциплинарной ответственности", — уточнили в Генпрокуратуре. — Аптекой выдано устройство для инфузий, подходящее ребенку по функциональным свойствам".

Ранее amic.ru писал, что совместное исследование ученых Австралии, Китая и Катара выявило взаимосвязь между употреблением в пищу куриных яиц и развитием сахарного диабета. Оказалось, что люди, которые в среднем употребляли больше половины яйца в день, болели диабетом второго типа на 25% чаще.