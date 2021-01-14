Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать квартиру в 2021 году

Приобретать жилье в 2021 году лучше всего в первом квартале. Об этом рассказала управляющий партнер риелторской сети "Миэль" Ирина Пешич. По ее словам, в ближайшие три месяца на рынке должно произойти замедление роста цен из-за большого количества предложений, особенно на вторичном рынке.

"В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться", – рассказала Пешич в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, небольшое снижение цен также ожидается в начале мая, а самое ощутимое удорожание квартир случится осенью и в декабре.

Ранее amic.ru писал, что стоимость строящихся квартир в Барнауле за 2020 год выросла на 21,7%. Средний ценник за год увеличился с 2,56 млн рублей до 3,37 млн рублей. Эксперты объясняют взрывной рост цен работой программы льготной ипотеки.





