Почти 150 снегоуборочных машин выведут на дороги Барнаула в ночь на 15 января

В ночь на 15 января в Барнауле планируют вывести 146 единиц снегоуборочной техники, 55 из которых – наемные. Как сообщили в мэрии, в работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, автосамосвалы и снегопогрузчики.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Красноармейского, Строителей, участков улиц Водопроводной, Линейной, Профинтерна, Воровского, Чкалова, Песчаной, Попова, бульвара 9 Января, Павловского тракта в границах проспекта Строителей и улицы Сельскохозяйственной и других", – сказано в сообщении.

Напомним, что днем 14 января на улицах краевой столицы задействовали порядка 100 снегоуборочных машин. Помимо этого, почти 140 человек убирали снег вручную.