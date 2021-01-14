Жительница Барнаула выиграла миллион рублей в лотерею

Алтайский хореограф Татьяна Крейс выиграла 1 млн 50 тысяч рублей в 279-м тираже "Золотой подковы", сообщили в пресс-службе компании "Столото".

На протяжении многих лет женщина покупала лотерейные билеты и один из них стал счастливым.

"Самое интересное, что 30 декабря я пошла покупать билеты других телелотерей, а этот взяла в последний момент, – поделилась победительница. – Вытягивала левой рукой, чтобы приманить удачу".

Крейн планирует потратить деньги на строительство дома.

Ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. Так, барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов в начале 2020 года стал богаче на миллион.

В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2018 году еще один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей, а в 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, выиграл 8,7 миллиона рублей.