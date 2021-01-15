Естественная убыль населения Алтайского края выросла в полтора раза

Естественная убыль населения в Алтайском крае за 11 месяцев 2020 года выросла почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

На тысячу жителей региона показатель рождаемости равняется 8,6, а смертности – 15,9. Естественная убыль населения в крае составила 15 529 человек, что почти в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 10 670 человек.

В целом по региону число родившихся сократилось, а умерших – увеличилось. Так, в январе-ноябре 2020 года родилось на 1333 младенца меньше, чем годом ранее, а умерло на 3526 человек больше.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые продемонстрировали наиболее высокий прирост смертности в ноябре в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил это тем, что в сентябре пришла вторая волна ковида, и показатели смертности за октябрь и за ноябрь резко выросли.