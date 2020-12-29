Алтайский край вошел в топ-5 регионов с наибольшим приростом смертности

Алтайский край вошел в пятерку регионов, которые продемонстрировали наиболее высокий прирост смертности в ноябре в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года, следует из данных Росстата.

В регионе за месяц умер 4751 человек, что на 2187 больше прошлогоднего показателя (2564). Прирост смертности составил 85,3%.

Выше только у трех регионов: Ямало-Ненецкого автономного округа (+93,6 %), Оренбургской (+92,7 %) и Новосибирской (+90,7 %) областей.

В Сибири пятерку регионов с наиболее высоким приростом смертности дополнили Омская (+82,3%) и Томская области (+82%), а также Красноярский край (+71,8%).

В среднем по Сибири за рассматриваемый период смертность подскочила на 76,1%. Это значительно выше, чем среднероссийский показатель (+55,6%).

На прошлой неделе на заседании Общественной палаты министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов коснулся проблемы смертности.

По его словам, за девять месяцев 2020 года в Алтайском крае умерло меньше людей, чем за аналогичный период 2019. Но в сентябре пришла вторая волна ковида, и показатели смертности за октябрь и за ноябрь резко выросли.

В декабре ситуация вряд ли улучшится, считает министр: "Скорее всего, избыточная смертность будет зафиксирована и в декабре".

Дмитрий Попов отмечает, что больше всего летальных исходов осенью зарегистрировано среди возрастных пациентов, тех, кто старше 60 лет. Это связано с большим количеством хронических заболеваний у пожилых. При заражении ковидом во многих случаях это приводило к смерти.

Ранее amic.ru писал, что естественная убыль населения в Барнауле с января по октябрь 2020 года резко выросла по сравнению с 2019-м. Естественная убыль населения в городе составила 2474 человека, что почти втрое больше аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 862 человека.

Аномально высокое количество смертей в Алтайском крае зафиксировали в октябре. Алтайское отделение КПРФ потребовало от губернатора Виктора Томенко провести расследование в связи с взрывным ростом смертности в 2020 году и представить его результаты общественности. Коммунисты считают, что остановка оказания плановой помощи нарушила права людей.