Общественники предложили Томенко выкупить Сереброплавильный завод в Барнауле

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра культуры РФ Ольгу Любимову просят выкупить бывший Сереброплавильный завод в Барнауле у компании "Матч", чтобы отреставрировать здание, с которого началась история города. С таким предложением выступили кандидат исторических наук Данил Дегтярев и представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг.
По словам Дегтярева, покупка комплекса сооружений завода, который построили в конце XVIII – нач. XIX века, стала бы прекрасным подарком на 300-летие Барнаула. За последние годы памятник архитектуры федерального значения стал ветшать, а пожар, случившийся в июле этого года, сильно повредил строение.
"Барнаульский сереброплавильный завод – это точка отсчета истории нашего города. Отреставрировать его и сделать доступным для осмотра всеми – давно назревшая необходимость. Но этого нельзя добиться, пока здания и территория находятся в частной собственности. Я считаю, что завод должен быть в руках государства и под постоянным общественным контролем. Иначе мы потеряем его", – обратился к руководству региона Данил Дегтярев.
Он добавил, что в стенах "Спички" можно разместить выставочный центр, о строительстве которого разговоры ведутся уже много лет.
Барнаульский сереброплавильный завод – историческое предприятие в городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII-XIX веках. Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". Несколько лет назад завод был куплен примерно за 200 миллионов рублей фирмой "Матч", которая принадлежит бизнесменам Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они пообещали отреставрировать завод, а также разметить на его территории несколько коммерческих объектов. Но за несколько лет после покупки никаких работ на территории так и не велось.
В итоге вечером 16 июля загорелось здание второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода. В этом помещении располагались уже современные действующие мастерские – кузня и цех по изготовлению исторических кирпичей. Предварительная причина пожара – занос источника огня в помещение. Иными словами – поджог.
Комментарии
Гениально! Как продать свой сарай соседу, а после пожара выкупить у него.
Гениально! Как поменять старого пид.............са,на нового,молодого! Ему еще править и править(воровать)
Музей закончат и выкупят руины. Это необходимо современной молодёжи которые считают что маршал Жуков написал поэму Василий Теркин.