На родину Ельцина: из Барнаула открылись прямые рейсы до Екатеринбурга

Прямые рейсы из Барнаула в Екатеринбург открылись с 16 января. Рейс запустила авиакомпания Red Wings. Летать на Урал с Алтая самолеты будут три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на комфортабельном воздушном судне SSJ100 вместимостью 100 человек.

Вылет из Екатеринбурга – в 03:30, прилет в столицу Алтайского края – в 07:30. Вылет из Барнаула – в 08:30, прилет в Екатеринбург – в 09:15.

Как пояснили в краевом Минтрансе, алтайским пассажирам можно будет воспользоваться обширной маршрутной сетью аэропорта Кольцово (Екатеринбург), доступны удобные стыковки с городами Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и другие.

Стоимость билетов от 2 до 5 тысяч рублей. Рейс – субсидированный. Всего на эти цели в 2021 году краевым бюджетом предусмотрено 80,2 млн руб. В перечень субсидированных авиарейсов на этот год включены Барнаул – Казань, Барнаул – Новосибирск, Барнаул – Омск, Барнаул – Красноярск, Барнаул – Томск и Барнаул – Екатеринбург.