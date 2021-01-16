Милонов усомнился в получении духовного опыта во время купания на Крещение

Купание в проруби во время Крещения, скорее, приведет к воспалению легких, чем получению огромного духовного опыта. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Сомневаюсь, что окунание в холодную воду приносит огромный духовный опыт. Боюсь, что вероятность схватить воспаление легких намного выше, нежели вероятность приобщиться к тайнам христианской веры", – цитирует парламентария РИА Новости.

Напомним, в 2021 году Крещение Господне будет во вторник, 19 января. Этот праздник непереходящий, поэтому каждый год его отмечают в одну и ту же дату.

В Алтайском крае для него оборудуют 37 мест для купания. При этом на Речном вокзале в Барнауле купель делать не станут.