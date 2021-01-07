Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести

Крещение Господне. Что это за праздник?

Праздник Крещение Господне называют двунадесятым, так как он связан с событиями земной жизни Иисуса Христа. В этот день христианская Церковь вспоминает крещение Спасителя.

В Евангелии говорится, что после долгих странствий по пустыне пророк Иоанн Предтеча (Креститель) пришел на реку Иордан, где начал рассказывать народу о покаянии и крещении для оставления грехов. Люди верили словам пророка, а потому очень многие крестились в Иордане. И однажды к берегам реки пришел безгрешный Иисус Христос. На тот момент ему уже было 30 лет. Он подошел к пророку и попросил крестить Его. Иоанн удивился и сказал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?"

В момент таинства на Христа сошел Святой Дух в обличии голубя. А было это так: "Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Спасителем последовали первые ученики.