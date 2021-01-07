Четверг, 7 Январь, 13:48

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,88
€ 90,79
-13°


3308601 +0
Обь
-3см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести

, ИА "Амител"
Рассказываем, зачем люди ныряют в ледяную прорубь и когда это нужно сделать
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Крещение Господне – это один из важных христианских праздников. По-другому его еще называют Богоявлением. Православная церковь в этот праздник вспоминает евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. А люди по старой традиции окунаются в ледяную воду. Зачем они это делают и когда будет Крещение в 2021 году – читайте в материале amic.ru.

1
Крещение Господне. Что это за праздник?

Праздник Крещение Господне называют двунадесятым, так как он связан с событиями земной жизни Иисуса Христа. В этот день христианская Церковь вспоминает крещение Спасителя.

В Евангелии говорится, что после долгих странствий по пустыне пророк Иоанн Предтеча (Креститель) пришел на реку Иордан, где начал рассказывать народу о покаянии и крещении для оставления грехов. Люди верили словам пророка, а потому очень многие крестились в Иордане. И однажды к берегам реки пришел безгрешный Иисус Христос. На тот момент ему уже было 30 лет. Он подошел к пророку и попросил крестить Его. Иоанн удивился и сказал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?"

В момент таинства на Христа сошел Святой Дух в обличии голубя. А было это так: "Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий".

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Спасителем последовали первые ученики.

2
Какого числа будет Крещение Господне в 2021 году?
Крещение Господне будет 19 января (6 января по старому стилю). Этот праздник непреходящий, поэтому каждый год его отмечают в одну и ту же дату. И 2021-й не будет исключением. В этом году Крещение выпадает на вторник. 
3
Как отмечают Крещение Господне?

Главная традиция Крещения – великое водосвятие. Его совершают накануне праздника – в Крещенский сочельник. В этот день воду священнослужители освящали в купели храма. А вот уже 19 января – в любом местном водоеме. Во льду специально вырезали иордань – прорубь в виде креста, а рядом ставили деревянный крест с ледяным голубем (это символ Святого Духа).

В Крещение Господне после литургии верующие шли крестным ходом к этой проруби, священник служил молебен. После чего из реки набирали святую воду. Одни уносили ее с собой, а другие обливались у купели. Были и те, кто умудрялся в морозную погоду купаться в ледяной воде. 

4
Зачем люди купаются в ледяной воде?

Крещенские купания – это народная традиция. На Руси люди верили, что если окунуться в прорубь на Крещение, то можно очиститься от грехов и защитить себя от болезней на целых год. Хотя к учению Церкви это не имеет никакого отношения: Церковь никогда не требовала от верующих нырять в прорубь в мороз.

А в наши дни многие люди окунаются в прорубь для экстремальных ощущений, прыгают в ледяную воду на спор или ради интереса. К сожалению, только единицы подходят к этому вопросу осмысленно.

Материалы по теме

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.01.2021 09:41
Marine

Крещение придумали в тёплых краях, вот реально,научи дурака, богу молиться!

7.01.2021 11:54
- гость -

7.01.2021 09:41
Marine----!!!!!!!!!!!!!!!!!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
13:18
В России утвердили список виноградо-винодельческих зон 0
12:52
Неизвестные облили автомобиль кислотой в Барнауле 0
12:20
Традиции Рождества 2021: Можно ли работать и ходить в баню в праздник 22
11:54
11 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 0
11:40
Каждая пятая региональная компания ждет сокращения сотрудников в 2021 году 0
11:09
Авиарейс из Барнаула в Омск возобновят после новогодних праздников 1
10:36
Английских школьников освободили от экзаменов из-за пандемии 0
10:16
Протестующие против итогов выборов в США захватили здание Капитолия в Вашингтоне 7
09:43
Как празднуют Рождество в разных странах мира 0
09:09
Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести 2
08:42
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 2
08:12
Астролог назвала знак зодиака, который будет самым успешным в 2021 году 0
07:45
История Рождества: кто такие волхвы и что символизируют их дары 8
07:10
На Алтае впервые за несколько лет замерзли Голубые озера 1
06:03
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 7 января 0
21:29
Такой день. Морозы, ожоги, пожары и новый корпус АлтГУ 0
20:44
Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать в 2021 году 2
20:14
Мараловодческую ферму в Алтайском крае выставили на продажу за 55 млн рублей 7
19:42
Больше 24 тысяч человек в России заразилось ковидом за прошедшие сутки 0
19:15
Полицейские спасли замерзающую автомобилистку, вылетевшую в кювет с алтайской трассы 1
18:47
В Омске и Красноярске создадут особые экономические зоны 3
18:16
Частный дом и магазин сильно пострадали от пожара в алтайском селе 0
17:48
Экономические надежды россиян рухнули до уровня кризиса 1998 года 3
17:19
Коммунальная авария лишила барнаульских лучников экипировки и поездки на Кубок России 5
16:51
Власти пообещали избавить россиян от очередей в детских садах к концу 2021 года 0
16:15
Автомобиль полностью выгорел ночью на парковке в Рубцовске 0
15:44
Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили уже в 41 стране 4
15:07
Из-за аварии на выезде из Барнаула образовался затор 1
14:42
Эксперты назвали два сценария развития эпидемии ковида в России 5
14:05
-35 и ниже. На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов 2
13:49
Два человека погибли в пожаре в селе на Алтае 0
13:11
В правительстве определили, какими будут пособия по безработице в 2021 году 0
12:41
Алтайский ожоговый центр оказался перегружен в новогодние праздники 4
12:05
Молодежная сборная России проиграла в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею 0
11:38
Богатые "поделятся": фонд помощи детям с редкими заболеваниями создадут в России 7
11:07
Как правильно гадать в Рождественский сочельник 7
10:42
205 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 8
10:09
Сенаторы оценили идею о списании кредитов для россиян 6
09:42
АлтГУ начал поиск разработчиков проекта нового корпуса на Димитрова 19
09:05
Рождество 2021: как отмечать и что нельзя делать в этот день 54
08:37
Россиянин голыми руками задушил волчицу, которая на него напала 7
08:05
Когда отмечают Святки и можно ли гадать в эти дни 0
07:38
Минобрнауки Алтайского края за год выполнило более 100 поручений президента 8
07:10
Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум получила гражданство США 19
06:40
Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком 7
06:05
Изморозь и гололед. О погоде в Алтайском крае 6 января 0
21:29
Такой день. Аномальные морозы и новогодние похитители алкоголя 0
20:31
В Челябинске зарубили бизнесмена, которого наградил Путин 2
19:41
Аналитики определили главные риски 2021 года 0
19:08
Россияне рассказали, чего они больше всего боятся в 2021 году 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.